La Junta destina más de 35 millones de euros para ayudas al cooperativismo agroalimentario

Durante la visita a las instalaciones de la cooperativa Glus I en Sanchonuño, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero ha dado a conocer varias líneas de ayudas. La Consejería va a destinar 35,3 millones de euros, un 80% más que el año anterior que se situó en 19 millones de euros, para fomentar proyectos de transformación y comercialización de productos agrícolas a través del cooperativismo. Carnero ha destacado el papel del cooperativismo y de la industria agroalimentaria: "El agricultor solo tiene capacidad para salir adelante de manera asociada, con el individualismo no se llega a nada, a la derrota, a través de fórmulas de cooperativismo se conduce al éxito".

El consejero ha señalado varias líneas de ayudas, al margen y superiores al millón de euros que son cubiertas por los grupos de acción local. Así la primera línea está destinada para inversiones entre uno y dos millones de euros con una ayuda máxima de 640.000 euros. La segunda línea es para inversiones a partir de 2 millones de euros y ayudas de 1,1 millón de euros. Se pude optar a ayudas de 3 millones de euros en caso de proyectos que tengan que ver con expedientes de regulación de empleo por causas suspensivas, según ha explicado Carnero.

El responsable de Agricultura ha apuntado otras novedades que pretenden priorizar proyectos de industrias agroalimentarias en el medio rural, También priorizará proyectos que sean fruto del asociacionismo, aquellos cuyo capital social esté integrado por cooperativas, y tambén por jóvenes y mujeres. "Esta línea de ayudas busca favorecer las cooperativas, el asociacionismo y aumentar el número de beneficiarios.

En la visita a las instalaciones, el consejero de Agricultura ha estado acompañado entre otras instituciones por el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, José Manuel González Palacín que ha señalado los retos que afrontan los agricultores. Palacín considera necesario reivindicar cambios para conseguir unos precios dignos para el agricultor. "Queremos herramientas jurídicas para defendernos de la incapacidad de negociar los precios que son de imposición por la industria y la distribución". Palacín apunta que esto puede cambiar poniendo en marcha una ley similar a la francesa que está sentado la base para que los costes de producción sean la base de los contratos. Desde UCCL también reivindican la cultura contractual en la que los contratos marquen una rentabilidad mínima a los productos y que permitan una estabilidad en la producción.

Otro aspecto en el que ha incidido José Manuel González Palacín es en la negociación de la PAC y el Plan Estratégico Nacional que se está negociando en la actualidad. Destaca la importancia de definir el 'agricultor genuino' "quien va a cobrar y quien no va a cobrar la PAC". "Desde Europa se insta a los Estados que no cobren ayudas aquellos que tienen rendimientos agricolas insignificantes pero hay que definir este porcentaje que desde nuestro punto de vista debería fijarse en un 25%". Con este porcentaje, Palacín calcula que se sacaría del sistema dela PAC a 12.000 perceptores en Castilla y León y unos 300.000 a nivel nacional, lo que supondría casi la mitad del total. "Esto supondría que profesionales cobráramos más ayuda y que mucha gente dejaría de producir porque sin ayudas no es posible y que las ayudas se concentrarían en los agricultores".

La cooperativa Glus I está integrada dentro de la diversificación de la Unión de Campesinos de Castilla y León. El presidente de la entidad, Julio Pascual ha señalado que en el último año la cooperativa facturó 17,7 millones de euros, un 25% más que el año anterior y cuenta con entre 40 y 45 trabajadores dependiendo de las campañas agricolas aumentado en verano. Además ha señalado la dificultad de encontrar trabajadores en el campo de Castilla y León para la recolección, la población del campo se esta envejeciendo y cada vez hay menos jóvenes que se dediquen a la agricultura.