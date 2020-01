Francisco Castellano: "Para mi es un fracaso no estar en la Copa del Rey"

El máximo responsable deportivo de la institución cabildicia añadió que “me quedo con unas declaraciones del entrenador donde, muy a mi pesar, dijo que espera que el equipo logre su nivel más óptimo en el próximo mes de marzo debido a las incorporaciones, que han traído unos meses de acoplamiento de los nuevos jugadores. Me preocupa la situación u espero ver qué soluciones es capaz de aportar el equipo técnico, pero no me sirve como aficionado y máximo responsable del club. Reitero, no me sirven las explicaciones y me preocupa”.

Entiende que “estamos pasando una mala racha, pero la realidad es que me encuentro preocupado y tengo cierto pesimismo. Le pido un plus a todos para poder darle un giro a esta situación”.

Cuestionado por la no participación del equipo en la fase final de la Copa Rey fue rotundo: “Para mí es fracaso no estar porque por presupuesto y equipo era un objetivo, Tenía invitaciones para presenciarlo y he declinado ir porque no me encuentro con el cuerpo, humor y ánimos para estar en la Copa del Rey estando el club como está. Espero que otro año pueda ser”.

En cuanto a las soluciones a corto plazo dijo que “no soy experto y solo espero que el con trabajo el equipo recupera la chispa y lleguen las victorias”.