Christian: "Tengo un compromiso por parte del club y cuando acabe la temporada se plasmaría en un contrato"

Christian Fernández ha sido el protagonista de la semana en SER Deportivos Asturias. El defensa, a sus 34 años, afronta su cuarta temporada en Oviedo y siempre ha sido un fijo en el once para todos los entrenadores. Es el cuarto capitán de la plantilla y, sin duda, uno de los pesos pesados del vestuario carbayón. Su personalidad, dentro y fuera del campo, no deja indiferente a nadie y es uno de esos futbolistas que cada vez que habla lo hace con naturalidad y sin pelos en la lengua.

Su dilatada trayectoria, tras 14 años en el fútbol profesional, le convierte en un jugador con una elevada experiencia. Si a todo esto le sumamos su compromiso con el equipo, el carácter competitivo que atesora y su polivalencia para jugar de central o de lateral uno puede entender dónde está el secreto del éxito para permanecer al máximo nivel durante tanto tiempo.

Escucha aquí la entrevista completa a Christian Fernández en Radio Asturias:

Esta temporada está siendo muy diferente a las anteriores vividas en la capital asturiana. Si bien Christian estaba acostumbrado a luchar por los puestos de play-off, el camino recorrido hasta la fecha por los ovetenses les ha llevado a la zona de descenso y a pensar únicamente en el objetivo de la permanencia. Al ser cuestionado por la falta de experiencia en determinados puestos de la plantilla, el cántabro comentó lo siguiente:

"No infravaloro la cantera que nosotros tenemos, pero tampoco hay que obviar la realidad. En muchos casos son jugadores que hasta hace poco estaban jugando en Tercera. Ahora se ven jugando en el equipo de su tierra, que eso es una presión añadida, una situación de constante cambio en los despachos y con un bagaje deportivo malo. Esa presión la vives en tu entorno y la Segunda es una de las mejores ligas del mundo. Si a esto también le sumas las lesiones que hemos tenido, todo ayuda a que hoy estemos así".

El zaguero, al igual que el resto de oviedistas, sufrió de lo lindo en el último partido contra el Huesca y tras el gol de Ibrahima en el minuto 96 se tiró al suelo en un claro síntoma de alivio tras un partido que prácticamente se daba por perdido. "Para nosotros Ibra es un jugador vital, importante y muy querido. Sabemos que siempre va a tener una y siempre va a aportar algo positivo", aseguró.

El defensa también se detuvo a analizar la delicada temporada que está atravesando el club con no solo problemas deportivos, sino con muchos cambios tanto en el banquillo como en los despachos donde se han producido numerosas salidas y entradas: "La realidad es que el equipo está con el entrenador. Es la persona idónea. Rozada conoce a un grueso importante de la plantilla, lo que demanda esta afición y lo que es este club por dentro. Coges los partido que ha estado él y con los números en la mano estaríamos decimoquintos".

De aquí en adelante, dada la situación clasificatoria del equipo, cada encuentro se plantea como una final y el siguiente compromiso liguero llevará a los azules a enfrentarse al Girona de Stuani, el pichichi de la categoría, y con quien Christian mantuvo un bonito duelo en el partido de la primera vuelta en el Carlos Tartiere. "Ya sabes que me gusta la guerra. Pero cada día menos, me estoy volviendo un ‘blandín’. Es lo que tiene el VAR y 4 árbitros para ti solo", bromeaba.

"Muchas veces es más la imagen que quieren vender de uno que la realidad. Son lances del juego y si estás preparado para dar, estás preparado para recibir. ¿Cómo me voy a quejar si soy de los que más doy? Sería mandar un mensaje equivocado, sé a lo que juego y a lo que me expongo. Hay otras artes que uno maneja que igual no son tan bien vistas, pero al final es fútbol. Yo no hablo de agresividad, hablo de hacerte respetar, de que el que tienes delante sepa que va a tener una mala tarde. Igual que ocurre con los chavales de ahora, a mí también me marcaban el territorio cuando era joven. Muchas veces a un jugador no hace falta que le pegues, simplemente tienes que buscar su debilidad, meterte en su cabeza y que eso no te suponga salir del partido", añadió.

En cuanto a las incorporaciones del mercado invernal destacó la rápida adaptación de Lunin y Luismi, mientras que sobre la más que posible llegada de Rodri Ríos afirmó que "es un perfil diferente a lo que tenemos con Ortuño e Ibra. Con él encontramos un jugador más de ir al espacio, dinámico o guerrillero. Salvando las distancias es como Luis Suárez, más canchero. Y es buen profesional, se cuida al dedillo. Sería un refuerzo positivo, diferente a lo que tenemos".

Por otro lado, el cántabro quiso destacar el compromiso y las cualidades de un futbolista como Omar Ramos, respecto al que afirmó que "el objetivo número uno tiene que ser recuperar su mejor versión. Muchas veces se lo digo, es diésel. Necesita jugar cuatro partidos seguidos para que veamos su mejor versión. Le tienes que dar partidos, sin ellos no puedes tener una idea clara del rendimiento de una persona".

El próximo mes de junio Christian terminará su contrato con el conjunto azul, pero también aprovechó el momento para desvelar una conversación que tuvo con los dirigentes el pasado verano: "Tengo un compromiso por parte del club en el que se me expresó en pretemporada la intención de llegar a un acuerdo. Consideraban que mi rendimiento era merecedor de ser plasmado en un contrato y continuar aquí. Pero con la circunstancia de los límites y el mercado de enero, se entendió que lo prioritario es el equipo y hacer la mejor plantilla. Cuando acabe la temporada retomaremos y se plasmaría en un contrato. Estoy tranquilo. Mi intención es retirarme aquí, y a poder ser en Primera División".