El polémico 'pin parental' de Vox llega al parlamento asturiano /

Vox ha presentado en la Junta General una proposición no de ley para la implantación en los centros educativos asturianos del famoso ‘pin parental’ para que los padres puedan decidir que sus hijos no reciban educación que afecte dicen "a la ética, la moral o la religión de sus familias", aunque en realidad se refieren a programas educativos sobre diversidad sexual o igualdad.

Estos programas sobre sexualidad, diversidad sexual o igualdad, como el conocido 'Ni ogros ni princesas', llevan años impartiéndose en los centros educativos asturianos y a día de hoy no hay ninguna denuncia por parte de ninguna familia que esté en desacuerdo con que su hijo reciba educación sobre estas cuestiones. Así lo ha corroborado en la Junta General la consejera de Educación, Carmen Suárez, unos minutos antes de que Vox presentara a los medios de comunicación, su PNL para la implementación del famoso ‘pin parental’, que no es otra cosa que permitir que las familias puedan vetar la participación en determinadas actividades si consideran que no están en línea con sus valores o su moral.

Dicen desde Vox que "en los colegios se enseña y en casa se educa", y añaden que aunque es cierto que no hay constancia de denuncia, protesta o queja oficial alguna en este sentido, añaden que si los padres no denuncian "es por no meterse en líos con la consejería o porque no saben como hacerlo". Sin embargo, sostienen que a ellos muchas familias sí les han transmitido su preocupación por este tipo de educación que reciben sus hijos sin que nadie les pida autorización.

Lo dos diputados de Vox en la Junta General, Ignacio Blanco y Sara Álvarez, han hecho en sus intervenciones varias referencias personales a miembros del gobierno del Principado. Ambos han explicado que tienen hijos y que no van a recibir lecciones del presidente asturiano, Adrián Barbón, que no los tiene, han dicho, y que por lo tanto, han añadido, "no sabe lo que es educarlos" y desvelarse por ellos.

Preguntado por los contenidos que les llevan a pedir ese derecho de veto para las familias, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha mencionado la identidad sexual y la referencia aquí ha sido a la consejera de Educación, Carmen Suárez, de quien ha dicho que "ya sabrá a estas alturas si es un hombre o una mujer".

Muy distinto es el planteamiento de la consejera, Carmen Suárez, que cree que los alumnos se educan en distintos ámbitos, familia, sociedad y centros educativos y que luego ellos decidirán por sí mismos.

La proposición no de ley de Vox sobre el 'pin parental' será debatida en el parlamento asturiano en el próximo pleno del mes de febrero.