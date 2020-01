"Despedir a Uribe habría sido injusto"

Como capitán de equipo, Antonio Bello fue uno de los jugadores que estuvieron en la reunión de la Junta directiva, en la que se analizó la situación deportiva y se trataron de depurar responsabilidades tras los dos tropiezos consecutivos en Chapín.

El jugador jerezano asume las responsabilidades de los jugadores y no tiene ninguna duda a la hora de defender al entrenador. Recuerda que los directivos llamaron a los capitanes, pero que también ellos querían ir, “y así se lo dijimos por la mañana a Edu Villegas”.

“Nosotros – continúa Bello- asumimos las críticas y es lógico, porque la dinámica es mala, pero no es justo que se vuelque toda la culpa en el entrenador, ni con el director deportivo. Edu ha hecho una plantilla extraordinaria y Uribe no está teniendo suerte desde que llegó con las lesiones. Ahora es el momento de dar un paso adelante, asumir nuestra responsabilidad y asegurar que vamos a jugar la liguilla, no tengo duda”.

Apuesta el extremo por hacer y cree que es normal que habiendo respaldado a Uribe, como lo hicieron en la reunión con los directivos, que “ahora la afición nos responsabilice a nosotros y todos tenemos que aguantar la parte que nos toca, pero creo que el míster está recibiendo más crítica de las que merece y los jugadores estamos salvándolo, si ahora se nos señala a nosotros, pues para eso estamos en este equipo”.

Aún defendiendo que la mala suerte se haya estado cebando en el vestuario con las lesiones de jugadores importantes, cree que “no es excusa, nosotros no estamos bien, tenemos que dar más de sí y ahora las críticas deben ser a nosotros. Estamos en una dinámica que no nos conviene y para cambiarla hay que apretar los dientes”.

Por último, añade que “despedir al míster hubiera sido injusto, él no tiene la culpa” y pide “serenidad y tranquilidad” para reconducir la situación del equipo.