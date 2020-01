Segunda victoria consecutiva del Baloncesto XCD (69-60)

BALONCESTO XCD 69 - PMD GIBRALEÓN 60

El Baloncesto XCD se presentaba al partido del fin de semana con el jugador de primer año Juan Pacheco y el cadete José Manuel Lara, convocado por primera vez con el senior. También debutaba el joven base llegado de EEUU, Jonathan Coles, que mostró calidad en su estreno como jugador del conjunto jerezano.

Arrancó el partido con un juego rápido y con mucho ritmo de ambos equipos, donde destacaron grandes defensas y una gran lucha táctica que pudiese frenar a los jugadores desequilibrantes de ambos equipos, especialmente, los gibraleonenses hicieron un férreo marcaje sobre Victor Nickerson, al que no se lo pusieron nada fácil. Este periodo fue muy ajustado. Tras señalar el marcador 6-13 llegó la reacción de los locales, y con un parcial de 6-2, los xerecistas pisaron el acelerador y remontaban para acabar este primer periodo acercándose a 12-15.

Resultado 1er Cuarto: 12-15

En el segundo periodo fue cuando la maquinaría azulina engranó la directa y poco a poco fue distanciándose en el electrónico hasta reflejar la mayor diferencia de puntos en el partido que fue de 11 puntos (30-19) en el ecuador de este segundo cuarto, endosando un contundente 18-4, dejando anotar solo 4 puntos a los onubenses en estos 5 minutos, sin embargo, un exceso de relajación y despistes en los 5 minutos finales, hicieron que Gibraleón se metiese de nuevo en el encuentro, devolviendo un parcial de 3-15, que dejaban incomprensiblemente al equipo onubense uno arriba al descanso. Por si fuese poco, y para culminar las fatalidades de estos fatídicos 5 minutos, Abraham Silva, una de las piezas fundamentales de José María Berenguer, caía fulminado a falta de dos minutos en una entrada a canasta, donde se torció el tobillo, mostrando grandes síntomas de dolor y obligando a parar el encuentro para ser tratado.

Resultado 2º Cuarto: 21-19

Resultado acumulado: 33-34

El tercer cuarto continuó con igualdad y con alternancias en el marcador sin que en ningún momento se superasen los 6 puntos a favor de uno y otro equipo, siendo un periodo de impass y sin que hubiese nada más que reseñar que el intercambio de canastas entre ambos equipos.

Resultado 3er Cuarto: 16-17

Resultado acumulado: 49-51

El último cuarto continuó con los mismos derroteros, con un partido igualadísimo y donde los nervios por rematar el partido empezaban a causar estragos en ambos equipos, que incurrían en numerosas imprecisiones. Esto llevó a un igualadísimo partido hasta el minuto 5 donde reflejaba el empate a 55 en el marcador. Después de un tiro libre anotado por Paco García, un triple de E Victor Nickerson y una canasta de Antonio Herrera, el Xerez se situaba en una posición favorable, 6 puntos arriba, para afrontar los 2 últimos minutos, minutos eternos, ya que el equipo onubense se dedicó a hacer faltas rápidas para que no corriese el crono, aunque le sirvió de poco, ya que la precocidad en tener que recortar la diferencia les obligaba a jugadas rápidas que no eran la mejor opción y que les obligaban a tiros muy forzados que no llegaban a buen puerto. Esto lo aprovechó José María Berenguer que incluso aumentó la diferencia hasta los 9 puntos al final.

Resultado 4º Cuarto: 20-9

Resultado final: 69-60