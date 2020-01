El juzgado paraliza el desahucio de Lioba en San Juan de Aznalfarache

El Juzgado de 1ª Instancia número 8 de Sevilla ha ordenado "que se suspenda el lanzamiento" de Lioba Sánchez y sus dos hijos" señalado para mañana miércoles a las 9:30 de la mañana y se "devuelva el exhorto remitido en su día por este Juzgado en el estado en que se encuentra". Ésta es la comunicación que recogió el abogado de Lioba en el Juzgado esta mañana al que acudió para interesarse por la situación junto al alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora y la abogada de la Oficina de la Vivienda de la localidad. La diligencia tiene fecha de 20 de enero, aunque no se ha conocido hasta primera hora de hoy.

La decisión de Juzgado es un paso adelante "y ya estoy un poco más tranquila, pero sé que es solo un parche y que mi desahucio lo ha paralizado un juzgado no el BBVA", explicó Lioba. "Quiero agradecer al Ayuntamiento, al 15M y al movimiento ciudadano todo el apoyo que me han dado y si este esfuerzo y mi cansancio ha servido para abrir un camino será estupendo, pero no quiero que se olvide que hay otras cinco familias, con personas enfermas, que están en una situación parecidas y tenemos que seguir peleando", señaló Lioba tras conocer la noticia.

El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, se mostró satisfecho por el aplazamiento aunque aseguro que "desde este momento nos ponemos todos a trabajar, el Ayuntamiento, la Plataforma ciudadana, el abogado de oficio, la delegación de Protección a la vivienda y la Oficina de Vivienda de San Juan para conseguir que en estos tres meses se le ofrezca un alquiler social a Lioba y no tengamos que volver a pasar por esta situación".

Extender las movilizaciones

Desde la Plataforma en Defensa de la Vivienda de San Juan de Aznalfarache, Juan Luis Alcedo, que actuó como portavoz dio las gracias "a los vecinos que se han movilizados, al Ayuntamiento y a los partidos políticos que se han sumado a esta reivindicación. Pero esto solo acaba de empezar, tenemos cinco desahucios más fijados de manera inmediata. Tenemos que extender este movimiento a otros pueblos en los que se repiten casos similares".

El portavoz aseguró que es fundamental "sumar a más colectivos y a más municipios a la movilización para lograr el objetivo que nos hemos marcado, que se produzca un cambio en la legislación que la realización de alquileres sociales sea una obligación para los bancos y los fondos buitre".

La paralización del desahucio es resultado de los escritos presentados en el juzgado por el abogado de oficio y las gestiones realizas desde la oficina de vivienda, además de la presión ejercida por la ciudadanía que se han movilizado y que va a seguir movilizada. El próximo lanzamiento previsto en San Juan de Aznalfarache está fijado para el 11 de febrero.

En este sentido, la Plataforma desconvoca la concentración prevista a las puertas de la vivienda de Lioba para esta tarde pero mantiene el resto de acciones previstas, como los encierros de 24 horas todos los lunes en el Ayuntamiento.