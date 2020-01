El PP niega que hubiese obligación de cerrar la explanada de la antigua resinera

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha desmentido que exista ningún acuerdo o contrato que obligue al consistorio a cerrar la explanada de la Resinera. El portavoz del Grupo, que era portavoz de gobierno en la pasada legislatura, José Ángel Gómez, ha asegurado que no existe ningún acuerdo con la empresa concesionaria del parking de Astrana Marín que obligue a tomar medidas como cerrar esta zona de aparcamiento, reordenar el tráfico en República Argentina o modificar las plazas de zona azul en Colón y Sánchez Vera.

Gómez ha afirmado que en su momento el equipo de gobierno de Ángel Mariscal rechazó, a raíz de un informe de Secretaría, la mayoría de las exigencias que había hecho la empresa en el estudio de viabilidad, y sólo admitieron la exención del canon de explotación, la urbanización de la zona exterior y la compra, por parte del Ayuntamiento, de 65 plazas que finalmente quedaron en 60.

Ha criticado al alcalde, Darío Dolz, por descargar la responsabilidad en el Partido Popular y ha asegurado que en el próximo pleno exigirán que muestre el documento en el que está reflejado ese acuerdo.

Gómez afirma que no se recogen esas medidas ni en el pliego de condiciones ni en el contrato con la empresa.

No ha querido replicar al responsable de la adjudicataria del parking, Javier Ovalle, que sí afirmó aquí en la SER que había un acuerdo para tomar estas medidas en dos fases, y ha manifestado que no quiere perjudicar a una empresa que ha apostado por Cuenca. En todo caso, ha recordado que la empresa concursó en un pliego que no incluía esas medidas.