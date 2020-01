Humaniza tu marca personal en el entorno digital /

Ya hemos hablado de la importancia de las redes sociales para dar visibilidad a nuestra marca personal, para ponerla en valor y hacerla llegar a mucha más gente que, de otra forma, no sería posible.

Redes profesionales como LinkedIn son un espacio perfecto para hacerlo. Ahora bien, no podemos olvidar que al otro lado hay personas, seres humanos con los que conectar. Por ello, aunque el medio sea frío o, precisamente por eso, debemos tratar de humanizarlo. Una foto que transmita cercanía, un extracto o “acerca de” que permita mostrar una patita de la persona que hay al otro lado, contestar los comentarios que nos hacen, saber mostrar nuestra esencia... Son muchos los perfiles fríos, asépticos, que no transmiten nada a la otra parte, que te dejan indiferente. Y no podemos olvidar que el ser humano es razón, pero también corazón.

Porque por encima del profesional está la persona… humanicemos nuestro perfil. Si lo hacemos bien, lejos de restar seriedad o profesionalidad, nos permitirá dejar huella y conectar con la persona que está al otro lado de la pantalla.

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal, Comunicadora y Actriz.