Selena Gómez, cómo hemos cambiado

Selena Gomez pertenece a esa generación de cantantes y actrices que alumbró el nuevo milenio para público infantil pero que se han hecho adultas y han evolucionado junto a sus propias fans. Acaba de publicar su tercer álbum en solitario, ‘Rare’, que ha presentado con temas como la intensa balada ‘Lose you to love me’, pero en realidad la texana de ascendencia mexicana tiene una amplia discografía anterior fruto de un intenso trabajo en sus jóvenes 27 años.

Desde 2003 Selena empezó a hacer sus pinitos en la pequeña y en la gran pantalla, pero su primer gran éxito llegó en 2007 con la serie de Disney Channel‘Los magos de Waverly Place’, una de las más exitosas de la historia del canal, donde también interpretaba canciones como el tema principal, ‘Everything is not what it seems'. Aunque temporalmente su primer single fue el de la banda sonora de ‘Una Cenicienta moderna 2’, segunda parte de una historia que unos años antes protagonizaba Hilary Duff y de la que Selena cogió el testigo en el papel principal, lo que también la lanzó con la canción principal, ‘Tell me something I don’t know’.

Ya establecida como ídolo adolescente, Gomez quiso dar un paso más y centrar sus esfuerzos en la música, no únicamente en la interpretación. Lo hizo a partir de 2009 con un efímero grupo de músicos a los que llamó ‘The Scene’, aunque el nombre de Selena siempre iba en una tipografía inmensamente más llamativa. El debut no fue malo con el tema ‘Naturally’, una canción muy encaminada a las pistas de baile donde la voz de Gomez se manejaba muy bien arropada por la electrónica.

Aprovechó la banda para no dejar pasar ni un año hasta su siguiente disco, que nació en 2010 bajo el título ‘A year without rain’, que siguió esa senda pero que se mostraba algo más maduro. Además llegó con guiño al planeta hispanoparlante con la traducción de uno de los temas principales y que daba de hecho nombre al disco.

No es la única canción que Selena ha grabado en el idioma de sus antepasados paternos, y de hecho repitió con su siguiente single, ‘Who says’, que sirvió para presentar el tercer y último disco de The Scene, que se tituló ‘When the sun goes down’ y que se publicó en 2011, de nuevo menos de un año después de su predecesor.

En este punto estaba claro que la carrera de Selena Gomez no podía atarse a los devenires de un grupo y por eso la banda pasó a mejor vida. Eso le daba libertad para ponerse el traje de actriz o cantante en función de lo que considerara oportuno. Pero no tardó en volver a los escenarios con ‘Stars dance’, un disco que llegó en 2013 donde se apreciaban influencias internacionales que enriquecían su sonido y que se plasmaron en temas como su primer single, ‘Come and get it’.

Volando en solitario Selena Gomez conseguía con este disco su mejor resultado en las listas de éxitos, lo cual avalaba el tono que le estaba dando a su carrera artística, cada vez más enfocada a la música. Un grandes éxitos ratificó su posición, que se hizo aún más brillante en 2015 con ‘Revival’, hasta ahora su disco con mayor repercusión y con uno de sus mejor interpretados y más exitosos temas, ‘Good for you’.

Desde entonces y hasta ahora no habíamos tenido nuevo disco de Selena pero sí singles dispersos que han mantenido a la artista en lo más alto. Y con uno de ellos nos vamos, ‘Back to you’, que vio la luz en 2018 como parte de la banda sonora de la segunda temporada de ‘Por trece razones’, serie adolescente de Netflix que ha producido la propia Gomez y cuya cuarta y última temporada se espera para este año 2020.