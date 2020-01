Arranca el proyecto financiado por la UE contra la pobreza energética en Getafe

La Comisión Europea seleccionó en España sólo a dos ciudades, Gavá y Getafe, para financiar proyectos contra la pobreza energética de los ciudadanos. La propuesta getafense se calificó como “solución única” con “elementos innovadores” para atacar este tipo de pobreza, a veces, oculta. La alcaldesa, Sara Hernández, ha presentado este martes como se va a desarrollar la iniciativa, dotada con 6 millones 300 mil euros, de los que el 80% serán de aportación europea y el resto por parte del Ayuntamiento, que contará con socios “relevantes y de reconocido prestigio”.

Los primeros pasos serán iniciar una base de datos para identificar “la cifra de posibles afectados”, y para ello se contarán con los datos que faciliten desde Servicios Sociales municipales, hasta Sanidad, Hacienda o las empresas suministradoras de gas o agua.

El proyecto busca evitar la exclusión social por este tipo de pobreza. Está dirigido a aquellos que “no pagan la factura del gas o el agua y a los que no gastan porque no pueden pagarlo”, ha dicho Hernández, quien ha ampliado la actuación a las personas que pudiendo pagar estos suministros, no los consumen por “cultura o tradición”, como algunos mayores que por ahorrar, no ponen la calefacción o recortan el uso de la luz. También se beneficiarán personas con recursos limitados, pero que gasten mucha energía porque las condiciones de sus viviendas no son las adecuadas. De manera que no sólo se pagarán facturas, sino que también habrá acciones en las casas para mejorar la eficiencia energética y así reducir el gasto. Todas las soluciones serán personalizadas, según Hernández.

El proyecto se “entregó hace seis meses a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, EMSV” para ponerlo en marcha, aunque también colaborará Gisa, diferentes departamentos del Ayuntamiento y otras entidades sociales, en un trabajo que será transversal.

La alcaldesa ha asegurado que ya se está pensando en una segunda fase del proyecto enfocada, no sólo al frío, sino también a los problemas que genera el verano y el calor. La iniciativa pretende convertirse en un modelo que luego pueda exportarse a otras ciudades.