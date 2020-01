Fuenlabrada aprueba definitivamente su presupuesto con un 27% más de inversión

Tras la presentación de las alegaciones de la oposición, el pleno fuenlabreño ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal para este año que asciende a 192 millones de euros. La aprobación se ha realizado con los votos a favor del PSOE, en el gobierno municipal, la abstención de Unidas Podemos y los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox.

El concejal de Hacienda, Francisco Paloma, destacaba que en estas cuentas municipales se contempla una inversión de15,3 millones de euros, un 27,40% más que en 2019, para poner en marcha proyectos de transformación de la ciudad. De ellos ha hablado el alcalde, Javier Ayala, haciendo referencia a la primera fase de la construcción del Pulmón Verde de la ciudad, un gran parque que incluirá el nuevo recinto ferial, con 5 millones iniciales, la regeneración urbana del Distrito Centro, con intervenciones por un valor superior a los 2 millones de euros, o la modernización del Ayuntamiento con el desarrollo de la administración online.

La portavoz del PP, Noelia Núñez Mayor ha criticado que con la alta tasa de paro de la ciudad y con una renta per cápita baja, sea de las localidades de, con mayor presión fiscal. Asimismo, ha pedido al gobierno que no peque “prepotencia y no crean que todo lo que propone este grupo es malo”. La portavoz de Ciudadanos, Patricia de Frutos, también ha reprochado que no se hayan tratado las alegaciones de la oposición y ha cuestionado que con este presupuesto el gobierno pueda seguir presumiendo de sus políticas progresistas. Por su parte, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, ha insistido en que nunca ha habido la “más mínima intención de sentarse a debatir las propuestas del resto de partidos” y ha recordado que el equipo de gobierno no debe de gobernar de espaldas a los que no son sus votantes.

Ayala considera que “Fuenlabrada ha hecho sus deberes y tiene las cuentas saneadas, lo que nos permite que, partiendo de la congelación e incluso la reducción de impuestos, invertir más que el año pasado en las personas”,

7’9 millones de euros, se destinarán al desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento, desde las instalaciones deportivas, culturales o educativas como la residencia de mayores Villa Elena, el teatro Nuria Espert o el centro cívico de Loranca, entre otras, a los equipamientos viarios, la flota de vehículos o los equipos de limpieza y recogida de residuos.