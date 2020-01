"Sin puteros no habría prostitución"

Todo arrancó hace 10 años, cuando a la periodista Marta Robles ayudó a Mabel Lozano a editar el libro "El proxeneta" que luego se convirtió en documental. En él se denuncian como actúan los implicados en la trata de mujeres y la terrible oscuridad de los clubes de alterne.

Más tarde, Marta Robles conoció a una víctima y fue poco a poco investigando en la realidad de las mujeres prostituidas. Una realidad que pudo comprobar en el terreno hace años cuando fue cooperante en años en África y la India donde le espeluznó la situación de muchas mujeres.

En 'La chica a la que no supiste amar' habla de ello, de la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual con una historia de ficción que “podría ser, perfectamente real”. Para ello, ha hablado con varias víctimas, ha tenido acceso a informes policiales, se ha empapado de la dureza de esta realidad tapada y de la que asegura, “todos somos en cierta manera cómplices”.

“En España hay tres burdeles por cada hospital público y solo el año pasado Interior censó 14.000 mujeres dedicadas a la prostitución, aunque es más que probable que el número real triplique esta cifra”. Son datos que aparecen en el libro, en el que también se asegura que los según los cálculos de la Policía, el 80% de estas mujeres, son víctimas de la trata.

Datos que asustan dice la propia Marta Robles, aunque los números no tienen la misma fuerza que un testimonio. Por ello, confía en que su libro remueva conciencias. En él poner la tilde en los puteros. “Sin ellos, claro, no habría ni trata ni prostitución, sin embargo se castiga más a la victima y no al mal llamado cliente".

En su libro aparece un putero habitual e incluso el detective Tony Roures que durante años fue reportero de guerra, también “compró carne humana”. “Porque eso es lo que hacen los puteros, compran carne humana”. Si

La autora ha explicado en el programa Hoy por hoy Cantabria que la novela no trata sólo la prostitución, en el libro aparecen, los celos, el juego, la falta de escrúpulos, el tráfico de pastillas adulteradas o la infidelidad también son tratados. Además, nos hace reflexionar sobre la doble cara que poseen los malos, que pueden aparecer como ciudadanos ejemplares, pero tener un terrible lado oscuro.

'La chica que no supiste amar' cierra una trilogía que reivindica la esencia de la novela negra clásica. En las tres historias la trama es capaz de atraparnos hasta llegar al final y mostrar a la vez la cara más oculta y más sucia de nuestra sociedad actual.