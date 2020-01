La viceconsejera de Turismo asegura que la llegada del AVE "ayudará a desestacionalizar el turismo"

Arranca una nueva edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que aglutinará los próximos días a representantes de distintas regiones y países del mundo en IFEMA. Una cita que cumple 40 años y a la que Asturias acude con un stand renovado y basado en dos cuestiones: la sostenibilidad y los caminos de Santiago.

La viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, ha avanzado que 2019 va a ser un año de "récord histórico" en lo que a visitantes se refiere. "Tiene mucho que ver el turista internacional que ha fijado sus ojos en Asturias. En buena parte han ayudado las apariciones en prestigiosos medios como The New York Times o National Geographic", explica Blanco.

Entre playas vírgenes, valles, lagos y montañas, exploramos los rincones más mágicos de Asturias para empaparnos de su increíble cultura y las aventuras más intrépidas https://t.co/1PHVrtpZ8G cc/ @TurismoAsturias pic.twitter.com/LZ0O4ljIe4 — National Geographic (@NatGeoEspana) 25 de julio de 2019

Una de las asignaturas pendientes en la región son las infraestructuras. La viceconsejera, sin embargo, defiende que "el turismo internacional crece año tras años cuando las conexiones aéreas no, si no que disminuyen. No hay relación directa pero son fundamentales pero, igualmente, hemos apostado por crear una dirección general. Se está desarrollando un borrador para los próximos años". Blanco también pone en valor los avances en la alta velocidad. "Tener una fecha para su llegada es muy bueno ya que nos va a ayudar a desestacionalizar. No hemos alcanzado nuestro techo y muchos menos en temporada baja y media".

El turismo y las relaciones entre distintos países se miran de cerca para ver cómo pueden afectar a un sector estratégico. El Brexit es el último capítulo aunque su impacto es "residual". Explica Blanco que "el número de visitantes del Reino Unido no es muy elevado. Nuestro principal mercado es Francia y Alemania".