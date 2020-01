El manga y anime más famoso de Akira Toriyama vuelve a tener versión videojuego, y como pasó con el anterior, Dragon Ball FighterZ (lucha), el resultado final está a la altura de la grandiosa obra original. Dragon Ball Z Kakarot (PS4, Xbox One, PC) es un juego de rol y acción en el que, por fin, nos sentiremos dentro de la serie animada, tanto por su aspecto gráfico elegido como por el estilo de la aventura.

El arco argumental que comienza con la saga de los saiyans (Z), probablemente el más conocido de Dragon Ball, nos cuenta la historia de Goku cuando ya es un joven guerrero que acaba de ser padre. Las misiones principales del juego nos llevan por sus aventuras y enfrentamientos contra villanos como Vegeta (con ¿reconciliación? posterior), Freezer, Cell y Boo. Por el camino, multitud de misiones secundarias en muchos casos simpáticas como sacarnos el carné de conducir o encontrar una revista erótica perdida propiedad del carismático maestro Muten Roshi. Y por supuesto vamos a buscar las siete Bolas de Dragón para invocar al dragón Shenron, que nos permitirá derrotar de nuevo a antiguos enemigos y ganar nuevas habilidades.

En el juego manejamos principalmente a Goku, pero también tomamos el control de otros personajes como Son Gohan, Vegeta, Gotenks o el namekiano Piccolo. Además otros guerreros como Krilin o Yamcha son personajes de apoyo cuyas técnicas podemos utilizar en combate. Los combates son -lógicamente- muy numerosos, y recogen buena parte de la espectacularidad del anime, aunque sin llegar a los extraordinarios límites de FighterZ –también lógico-. Disponemos de ataques cuerpo a cuerpo, ráfagas de ki, esquivas y ataques especiales como el mítico Kame Hame Ha, además de contras si somos lo suficientemente rápidos en las acometidas del enemigo. El número de técnicas es suficiente, sin llegar al número abrumador de combos de otras entregas. Las continuas luchas en el aire dificultan un poco la perspectiva, pero solo nos costará un par de encuentros acostumbrarnos.

Goku acompaña a Piccolo en su nube Kinton / Cyberconnect/ Bandai Namco

El mundo abierto es el otro gran protagonista del juego. Es grande, creíble y recrea perfectamente el entorno imaginado por Akira Toriyama, con detalles como los dinosaurios. Además cuenta con personajes anónimos y viejos conocidos que nos proponen misiones secundarias o nos ofrecen pistas sobre tesoros escondidos. Podemos recorrerlo a pie, volando o sobre la inolvidable nube amarilla Kinton, con muchos orbes a recoger en el aire como un continuo minijuego (aunque difícil al principio, precisamente también por las perspectivas 3D). Como todo juego de rol debemos desarrollar a nuestro personaje a base de puntos de experiencia y orbes, en este caso para ganar habilidades y superpoderes. Contamos con los llamados ‘tablones comunitarios’ para engarzar emblemas de los diferentes personajes y beneficiarnos de modificadores en función de la conexión entre ellos. Hay tablones de lucha, aventura y hasta de cocina para aumentar nuestra habilidad con las recetas y que nos proporcionen mejores bonificaciones. Podemos cazar, pescar, jugar al béisbol y hasta competir en carreras con vehículos, en un mundo que da sensación de actividad.

Audiovisualmente el trabajo del estudio Ciberconnect2 es magnífico, con gráficos del estilo anime original en 3D. Por este mismo motivo nos encontramos con la mejor recreación de la historia de Goku y compañía en un videojuego, porque nos sentimos dentro de la serie tanto a nivel de personajes como de entornos. En general el juego se mueve fluido salvo en ocasiones muy puntuales en las que la rotación de la cámara se ralentiza al estar cerca de ciertos elementos, pero no entorpece la experiencia. A nivel sonoro el juego cuenta con los característicos efectos del anime para acciones como las esquivas con teletransporte, y gran parte de las canciones son las que aparecían en la serie. Todos los textos están traducidos al español, mientras que las voces están dobladas al inglés y japonés. Todo un viaje en el tiempo para los que disfrutamos de las aventuras alrededor de las bolas de dragón.

Boo en pleno combate ante Goku en forma de súper guerrero en tercera fase / Cyberconnect/ Bandai Namco

Más actualidad

2020 ha comenzado con varios anuncios de retraso de la fecha de lanzamiento de algunos de los juegos más esperados del año. Primero conocimos la de Final Fantasy VII Remake, que saldrá el próximo 10 de abril. Y unos días después el estudio creador de Cyberpunk 2077, CD Projekt, anunciaba que su título pasa de abril al 17 de septiembre. Esperemos que estos retrasos signifiquen juegos más redondos en todos los aspectos.

El juego de cartas estratégicas y fantásticas Magic: The Gathering vuelve a los videojuegos como Magic: Legends. Será en forma de juego de rol masivo multijugador online (MMORPG), y aterrizará en PC este año 2020 mientras que llegará a PS4 y Xbox One en 2021. Debemos convertirnos en caminantes de planos para salvar su multiverso, con un aspecto gráfico y perspectiva que recuerda al clásico Diablo. Tendremos que reunir maná para invocar cartas míticas, y esperemos poder ver fieles representaciones de criaturas poderosas como el Ángel de Serra, el Juzam Djinn y, por qué no, fuentes de maná legendarias como el Black Lotus.

Detroit Become Human, una de las últimas obras del estudio francés / Quantic Dream

Las ediciones especiales para PC de Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human, todos juegos del estudio francés Quantic Dream, llegarán próximamente a las tiendas españolas. Contarán con añadidos como gráficos en 4K, compatibilidad con pantallas panorámicos 21:9 y fluidez de 60 imágenes por segundo. La edición de la distribuidora Meridiem Games incluirá además del código de descarga un libro de arte y un set de pegatinas con cada uno de ellos. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.