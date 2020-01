El estadio de San Mamés acogió la presentación de la Fundación Euskadi. Casi 500 personas acudieron a la cita entre invitados, patrocinadores, autoridades y ciclistas ya retirados. El corredor Peio Goikoetxea, que este mismo miércoles viaja para competir en San Juan, hizo el aurresku, el baile de honor para levantar el telón de la gala. Tras la alocución del vicepresidente del Athletic y la emisión de un vídeo, se fue presentando a los protagonistas de los equipos femenino, amateur y continental Pro UCI. La fórmula elegida fue hacer un control de firmas al que subían, de forma sucesiva los directivos, sponsors, cuerpo técnico y deportistas.

“Queremos dar batalla en todas las carreras. Deseamos que se nos vea desde el principio de la temporada. Los momentos clave llegarán con la Vuelta al País Vasco y la Klasika. Veremos si nos pueden invitar a pruebas como la Vuelta pero sin obsesionarnos. Hay mucho calendario por España, Portugal, Francia o Italia y algún viaje a lugares exóticos como China. Habíamos estudiado la posibilidad de enlazar Argentina con Colombia pero, al final, volveremos después de San Juan”, aseguró el Director Deportivo Jorge Azanza tras la gala.

El presidente, Mikel Landa, también atendió a los medios. “Hoy es un día muy especial para nosotros y estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho. Ahora hay que demostrarlo en la carretera. Estamos muy ilusionados y, queramos o no, se sueña con el nivel que llegó a tener aquel Euskaltel. Pero hay que ir tranquilos, paso a paso. Este es un proyecto global que incluye ciclismo femenino, amateur desde la base y acciones sociales para promover el uso de la bicicleta en el día a día”, esgrimió. En cuanto a su temporada en el Bahrain-McLaren, valoró: "Me siento muy cómodo en el nuevo equipo, estoy muy arropado. El objetivo número uno será el Tour pero es un año muy especial con los Juegos Olímpicos (el seleccionador nacional Pascual Momparler también estuvo presente). Tenía dudas entre hacer Tirreno-Adriático o París-Niza pero al final me he inclinado por la segunda. Empiezo en Andalucía y luego haré Itzulia, Ardenas y Dauphiné y Tour”.

La gala fue dirigida magistralmente por Xabier Usabiaga y Juan Mari Guajardo. Hubo también un guiño especial para los socios de la Fundación Euskadi y a la Gela Pedagogikoa. Al acto acudieron ciclistas en activo como Pello Bilbao y corredores retirados como Igor Astarloa, Beñat Intxausti, Igor Antón, Purito Rodríguez, Koldo Fernández de Larrea, Iker Camaño, Amets Txurruka, Roberto Laiseka, Iñigo González de Heredia y Haimar Zubeldia, entre otros.

Los hombres fuertes de la Fundación son Mikel Landa y su mano derecha, Jesús Ezkurdia. Orbea y Etxeondo son los patrocinios fuertes (especialmente el primero) y luego hay multitud de firmas que contribuyen también para sacar adelante el proyecto como, por ejemplo, Laboral Kutxa que dotará de maillot a las chicas y a los Sub-23. Hay cinco fichajes procedentes de Murias, gente como Rubén Fernández o Juanjo Lobato pero la base es la del año pasado. Iker Ballarín da el salto directamente de Laboral Kutxa a la primera plantilla aunque ya corrió algunas pruebas el año pasado con la primera plantilla. Da la sensación de que hay solvencia financiera y que habrá Fundación para rato.