Unas cuantas claves para dejarte llevar por la música

¿Sabías que…

… hay mucha gente que dice no entender la música. ¿Por qué? ¿Es que la música tiene algún secreto que si no lo conoces no puedes disfrutarla? Pues no…

… la música es una combinación de sonidos, silencios, efectos, texturas, timbres, diálogos, contrastes… que expresan una emoción. Pero no hay nada oculto detrás, no hay que saber nada especial para que esa emoción te llegue. Solo tenemos que escuchar, dejarnos llevar y captar su esencia.

… y cuál es el mensaje de la música? La música puede ser mil cosas, pero es la actitud del oyente lo que determina la emoción musical.

En clave de música #57

Mientras suenan de fondo la versión de Qvinta Essençia de los Madrigales de Luca Marenzio y el Tríbuto a Händel de L’Apothéose, hemos descubierto que dejarnos llevar por la música sin filtros es más sencillo de lo que parece…

Anabel Sáez es clavecinista, profesora de piano en el Conservatorio de Elche y directora artística de la Orquesta Barroca de Alicante y del ensemble La Galería del Claroscuro.