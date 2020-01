La situación del campo en enero

El primer mes del año suele ser duro. Pero no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos en general. De ello saben mucho nuestros cultivos y viñas, que en estas épocas también sufren heladas, bajas temperaturas y apenas ven el sol. No es una mala noticia, es lo propio de este tiempo. También lo es el agua, cuyo uso no solo puede venir por parte de nuestros cultivos, sino también de las malas hierbas que beben de la misma despensa y que por mucho que puedan embellecer nuestro paisaje, fastidian.

Ganater es la opción que permite acabar con esas malas hierbas que afectan a nuestra siembra, y sobre ello hemos hablado con Mari Paz López, de Agrotécnica del Duero. También lo hemos hecho sobre las viñas, la poda -aunque no sea la época- y de la relevancia de sanar las cicatrices de nuestras cepas si la hemos llevado a cabo.

Una agradable charla que puede escucharse íntegramente en la parte superior de esta información.