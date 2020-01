'Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival', del 30 de enero al 1 de febrero

Un festival con el mejor cine de surf del mundo, visita de grandes directores y un atractivo conjunto de actividades relacionadas con el surf y los deportes de deslizamiento, la sostenibilidad y la cultura. Ese podría ser el resumen de la Laboral Kutxa Bilbao Surf Film festival en su primera edición.

El festival, posible gracias al apoyo de Laboral Kutxa, su principal patrocinador, el renombrado Itsasmuseum, el Ayuntamiento de Bilbao, y Comunitac e impusado por Taui Media, ha sido presentado este jueves en la sede de Laboral Kutxa en la Plaza Circular.

Tal como ha explicado Jose Ramón Taranco, jefe territorial de patrocinios y gestión social de Laboral Kutxa, el Festival y la entidad bancaria “comparten el objetivo de impulsar la cultura y el desarrollo de Bilbao y Bizkaia en todas sus dimensiones: naturaleza, cultura, fotografía, arte, industria, ocio, y valores como la sostenibilidad y el cuidado de nuestro medio ambiente”.

SECCIÓN OFICIAL

Laboral Kutxa Bilbao Surf Film festival (LKBSFF) se celebrará en dos sedes: por un lado, en el Azkuna Zentroa dos sesiones de cine el jueves por la tarde; por otro, en el Itxas Museum el resto de proyecciones y de actividades complementarias durante el viernes por la tarde y todo el sábado.

Durante el certamen se podrá ver la mejor selección del cine de surf del mundo a través de 25 películas realizadas en los 9 países que han presentado su candidatura a formar parte de la Sección Oficial (Sudáfrica, Jamaica, Australia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Chile, Brasil, y España).

La temática de las cintas es variada: aventura (Momentum generation, Sumatra extended, White RhinoThe wild ride, Shaka, Who is Vilayta, A dream come true, Hungry, The Endless winter), medio ambiente (Ofqi, Street surfers, Fish People, Isla de los búfalos, Paulownia), superación y crecimiento personal (Unstoppable, Freddy si tú puedes yo puedo, Satori), o el empoderamiento femenino (Surf Girls Jamaica, Paige).

La inauguración tendrá lugar el 30 de enero por la tarde en el Azkuna Zentroa, donde se realizará un homenaje y la entrega de premios Laboral Kutxa Bilbao surf film festival a realizadores locales como Jon Aspuru, Javo Goya o Andy Criere. J A continuación, se proyectará la película de la Sección Oficial “Momentum Generation” de Michael Zimbalist, con el número uno del surf mundial, Kelly Slarter, y producido por Robert Redford.

Jon Aspuru y Natxo González también han estado presentación. Aspuru, fotógrafo y surfer y realizador de las películas A dream Come true y Hungry y Natxo González, surfer especializado en olas grandes, han trabajado juntos en estas películas.

Como plato fuerte del festival, se contará con la presencia de dos grandes del cine de surf: los realizadores Aaron Lieber y Rick Wall. Lieber (Unstoppable) llegará el jueves procedente de Hawaii y presentará su película el 31 por la tarde en el Itsas Museum. Rick Wall (Satori), de Sudáfrica, presentará su película el sábado, también en el museo. Los dos participarán conjuntamente en la mesa redonda de cineastas de surf que se celebrará elsábado, 1 de febrero, en el Itsas Museum a las 12.30.

Se contará también con la presencia de Germán Pomelo, Vilayta, Yute y Juanjo (Who is Vlayta?) que llegarán a Bilbao desde Canarias el viernes, 31. Igualmente, está prevista la llegada de Mathieu Crepel (Francia), protagonista de Shaka.

El Jurado decidirá los premios al Mejor documental, Mejor cortometraje, Film favorito del público, y Mejor película de la Sección Oficial.

La entrega de premios y clausura del festival de cine se realizará el 1 de febrero en el Itxas Museum, después de la proyección de dos películas de la sección oficial (Satori y Shaka). A continuación, concierto final gratuito de Confluence. incluido en el precio de la entrada.

Las entradas están a la venta a un precio popular de 3€/sesión en www.bilbaosurffilmfestival.eus. En cada sesión se proyectarán varias películas. Ver programa.

UN FESTIVAL 360 CON ACTIVIDADES ABIERTAS EL PÚBLICO

Tal como ha explicado su director, José Angel Delgado, “Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival (LKBSFF) es, ante todo, un festival de cine, pero también una experiencia 360 que une cultura, deporte, medio ambiente, entretenimiento, industria del surf, surfers, skaters, formación, ponencias, música y gastronomía, y que aspira a convertirse en el festival de cine de surf de referencia internacional”.

En efecto, como complemento al festival, en el ItxasMuseum se ofrecerán una serie de actividades ligadas al surf. El museo ha cedido su espacio para el desarrollo del certamen y de las siguientes actividades:

· Exposición fotográfica: jueves, viernes y sábado. Imágenes espectaculares de surf de todo el mundo con fotógrafos de la talla de Jon Aspuru .

· Exposición fotográfica: jueves, viernes y sábado. Imágenes espectaculares de surf de todo el mundo con fotógrafos de la talla de Jon Aspuru .

· Surf market y exhibición de skaters: viernes por la tarde (17:30 - 20:30) y sábado, 11.00-13.30 y 17.30-20.30)
Surf market: junto con las actividades, durante el festival, stands de la industria del surf y el deslizamiento. Ropa, productos técnicos, tablas de surf o de skate, artesanía, decoración, escuelas de surf.... Con Aloka escuela de surf, Basq Company ropa de material reciclado, Abian longboards artesanales, Gure txoko Skatepark escuela de skate de Getxo, La tabla Voladora tabla innovadora, UK Skatepark escuela de skate.
Exhibiciones de Skaters
· Cine matinal para escolares
· Coloquio-mesa redonda el sábado, 1 de febrero:
De la industria del cine (a las 12:30): Aaron Lieber (director de 'Unstoppable'), Rick Wall (director de 'Satori') y más realizadores debatirán sobre la industria cinematográfica, dificultades, consejos, métodos, creación...Abierta a participación del público previa inscripción en la web.



Concienciación medioambiental con Mediterráneamente plástico(a las 12:00): mesa redonda sobre la contaminación del mar y sus consecuencias, con Sergi Galanó, Jonan Etxebarria y el colectivo catalán de surfistas The Good Karma.

o Tablas y surf sostenible (a las 12:00): con Sergi Galanó, primer fabricante de tablas de surf con sello Gold Level de sostenibilidad medioambiental, que presentará sus tablas FLAMA, hechas en un 70-99% con materiales naturales como bambú o corcho. · Curso de socorrismo para surfistas (sábado, 1 de febrero, de 10.30-13.30): con el escritor y surfista Jonan Etxebarria .