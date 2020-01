Cervera: "No es grato perder, pero no es una hecatombe"

El entrenador del Cádiz habla antes del partido ante el Racing de Santander y reconoce que para este partido le gustaría ver en su equipo "lo que hemos visto siempre, un equipo que siempre supo cómo manejar todas las situaciones. Son cosas que ahora hemos perdido".

Así, con esas virtudes es como cree el entrenador que su equipo tendrá garantías para estar arriba en la tabla. "Estando bien y centrados en lo que hacemos tenemos garantía para estar arriba todo el año, pero tenemos que estar mentalizados porque no tenemos tantas virtudes como otros. Tenemos unas que son muy buenas, pero forman parte de lo físico y de lo mental".

No sentó bien en el vestuario perder el liderato, pero reconoce el entrenador que no hay que volverse locos. "Hemos estado líderes mucho tiempo y el listón se pone por eso y produce cierto desánimo, pero sabíamos que era muy bonito que podíamos seguir en un bache y los demás ganasen. No es grato perder, pero no es una hecatombe".

Por eso reconoce el entrenador amarillo que "lo que nos pasó es una cuestión más de cabeza. Cuando haces una cosa durante mucho tiempo en ocasiones pareces que ya no tienes que pensar en eso para hacerlo". No se quiso agarrar a las bajas como excusa y dijo que "las bajas no son un excusa en un momento puntual, pero cuando se prolongan es un problema".

Por último, Cervera también valoró la llegada de Juan Villar. "Es un buen delantero, mete goles y conoce la casa. Villar es un buen jugador siempre metió goles y este equipo ahora necesita gente que produzca goles".