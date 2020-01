Aurora Duque, periodista: "Siempre me ha gustado escribir y contar"

Aurora Duque (Madrid, 1968) ha sido distinguida con el Premio de Honor a la Trayectoria Periodística que entrega cada año la Asociación de la Prensa de Cuenca. Criada en el barrio madrileño de Vallecas y con sus raíces familiares bien arraigadas en Castejón (Cuenca), esta periodista reconoce que “siempre me ha gustado escribir y, como muchos de mi generación que nos gustaba esto, nos tiramos por el periodismo. Luego descubrí que me gustaba contar las cosas, algo que debe ser la cualidad que debe tener un periodista, no ser protagonista sino estar ahí para contar lo que ve”.

Aurora Duque con el micrófono de la SER junto a otros periodistas de la ciudad, entre ellos, a su derecha, Alfonso Víllora, también Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Cuenca en 2017. / Archivo SER Cuenca

Aurora Duque se inició en la profesión en Onda Cero Cuenca desde donde pasó al equipo que puso en marcha SER Cuenca a principios de la década de los noventa. “Recuerdo que estuvimos como quince días haciendo informativos sin salir al aire, en periodo de pruebas, hasta que comenzamos la programación local de la emisora”, nos cuenta. Aquel proyecto lo puso en marcha en la ciudad el empresario de la construcción Aurelio González a quién Aurora siempre le estará agradecida. “Me preguntó si era trabajadora, si era una mujer con ganas. Y yo a todo le decía que sí. No sabía dónde me metía”. Casi 30 años después aquel entusiasmo se ha confirmado, SER Cuenca es la emisora líder de la radio en la ciudad y bajo su dirección se gestionan también las emisoras musicales Los40 Cuenca y Dial Cuenca.

En Hoy por Hoy Cuenca hemos charlado con Aurora Duque con quien hemos conocido sus inquietudes periodísticas y los proyectos por los que apuesta actualmente la emisora que dirige como Mirando por Cuenca o SER Empresarios. Podéis escucharlo a continuación: