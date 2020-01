John Shurna: "Tenemos que jugar los 40 minutos concentrados"

En referencia al rival de este fin de semana, el ala pivot del Gran Canaria manifestó que «Bilbao está jugando muy bien. Hemos tenido un par de partidos malos pero estamos deseando tener la oportunidad de demostrar el carácter de este equipo, y de aprovechar el factor cancha para volver a ganar», manifestó.

Hay que recordar que el Herbalife está padeciendo una falta de regularidad en los partidos, empieza bien los mismos, pero después sufre un bajón, preguntado sobre esto el jugador americano indicó que «no creo que haya una razón concreta. En todos los partidos hemos empezado fuerte, y luego hemos tenido problemas en la segunda parte. Tenemos que jugar los 40 minutos, concentrados de inicio a fin. Podemos competir contra cualquier equipo de la liga, pero tenemos que hacerlo durante todo el partido. Tenemos buenas primeras partes y luego nuestro rendimiento cae. Bilbao ha demostrado ser un gran equipo y nos va a exigir esto, el dar lo mejor de nosotros de forma constante y estar concentrados porque ellos han ganado partidos igualados”, agregó.

El jugador del Herbalife negó que exista un mal ambiente en el vestuario, «todos estamos en la misma página. Todos nos llevamos muy bien en el vestuario, tenemos la suerte de tener un grupo de buena gente y hay buena química dentro», aportó.

En referencia a la decepción de la Copa, el jugador apuntó que «desafortunadamente no nos metimos en Copa, pero si seguimos mirando al pasado seguiremos sufriendo. Tenemos que jugar contra todos los equipos de nuevo y debemos centrarnos en ello. Tenemos el objetivo del Playoff y aún se puede conseguir. No podemos fijarnos en que no nos metimos en Copa, porque si lo hacemos seguiremos sufriendo. Tenemos que mirar hacia el futuro», sentenció.