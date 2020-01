El CD Leganés quiere evitar ante el CD Ebro en Copa del Rey una semana 'horribilis'

El C.D. Leganés intentará salvar una semana horrible (marcha de En-Nesyri, goleada en el derbi histórico y victoria de los rivales por la permanencia) evitando la sorpresa ante el C.D. Ebro (La Almozara, 19:00 horas) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

RUBÉN PEREZ, BAJA PARA EL WANDA A las ausencias por lesión el defensa griego Dimitrios Siovas y el extremo argentino Alexander Szymanowski, el ‘Lega’ une la de Ruben Pérez por acumulación de amarillas. El volante protagonizó un momento curioso durante el derbi histórico ya que no abandonó el campo a pesar de que el colegiado le mostró tarjeta roja por doble amonestación. Luego explicó que el trencilla se había confundido y creía que tenía una amarilla previa.

Los zaragozanos llegan por segunda temporada consecutiva a esta ronda mientras que los pepineros buscarán por cuarta vez en su historia alcanzar los octavos. Los de Javier Aguirre saben por experiencia propia y ajena que es un partido trampa, en un campo pequeño, con un rival con nada que perder y a partido único.

Un tropiezo, y un horizonte liguero con la complicada visita (Metropolitano, domingo, 12:00 horas) al C. Atlético de Madrid, serían un duro golpe moral para un equipo necesitado de alegrías que generen confianza y en base a ella obtener resultados (aunque la ecuación también puede ser a la inversa).

AGUIRRE: “No puedo tirar la toalla en enero”

El mexicano reconoció que el club vive una semana complicada.

"Se nos juntó todo un poco: se fue un jugador, nos pasaron por encima en treinta minutos y ganaron los rivales. Invita al pesimismo totalmente pero si algo nos ha caracterizado, por lo menos a mí, es ver las cosas positivamente. No puedo en enero arrojar la toalla", indicó.

"Tuvimos un mal día contra un rival que elegimos mal. Hemos perdido tres partidos con el primero, el tercero y el quinto. Con el Barcelona y el Sevilla dimos la cara, con el Getafe no", añadió.

Aguirre explicó la ambición copera en la medida en que los futbolistas prefieren 'jugar que entrenar' al tiempo que aseguró que presentará 'el mejor equipo posible' para el encuentro frente al equipo aragonés.

Por otro lado reconoció que necesitan futbolistas tras la salida de Sabin Merino y Youssef En-Nesyri sin por ello menospreciar la plantilla con la que cuenta. A la hora de detallar qué buscan, prefiere alguien que conozca la competición. "El que venga tiene que venir a jugar. Si hay un jugador muy bueno pero está en el otro lado del mundo... ¿Sabes lo que cuesta adaptarse a la liga española?", dijo.

Por último detalló cómo pretende evitar que cunda el desánimo en la plantilla al verse abajo: "La clave es que el runrún no penetre en el vestuario. Lo hago tratando de evitar ruedas de prensa, pero no me dejan. Cerrando puertas, aislándonos y yendo a lo nuestro".