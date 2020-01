Imanol, diplomático con Willian José

Imanol Alguacil dice más por lo que calla que por lo que dice en el ‘caso Willian José’. El técnico realista no desvela si le convocará esta jornada, pero sí deja entrever su enfado por las formas que ha adoptado.

-Sorteo Copa. “Da igual qué bolas quedaran y qué rivales. Le di mucha importancia a lo de Becerril y Ceuta porque las eliminatorias así lo están diciendo. No hay rival fácil y menos llegados a este punto. Nos ha tocado en casa contra Osasuna, es complicado pero eso siempre ayuda”.

-Willian José. “Entendiendo su decisión del día pasado, decidió él quedarse fuera, esta vez voy a decidir yo”. -Entrena normal. “Tanto ayer como hoy ha entrenado muy bien. En ese sentido no hay ningún problema. Estamos todos los que estamos bien y habrá que hacer una convocatoria buena porque es muy importante este partido contra el Mallorca”.

-Isak sustituto. “Isak puede desarrollar el trabajo posicionar de Willian José porque es una gran jugador”.

-Decidirá Imanol si va contra el Mallorca. “No le quiero dar mucha importancia. Respeto su decisión del otro día pero ahora está entrenando y decidiré yo”

-Cómo le ve. “Me remito a lo que estoy viendo en el campo y esta muy bien. En ese sentido no hay nadie diferente y su comportamiento es siendo el mismo, en ese sentido nada que reseñar”

-Enfado. “Bueno, mal. Porque soy muy de la Real y creo que con eso está todo dicho”.

-Ødegaard descansa el viernes. “Es parte del proceso de recuperación, lo teníamos previsto, hoy le tocaba descansar pensando en que va a estar bien para el fin de semana. No tengáis dudas que va a estar bien para el fin de semana”.

-Januzaj. “Yo no se si está más cerca de la roma o no, solo se que es jugador de la Real y que compite con todos para entrar en la convocatoria. En este caso si se queda fuera será por cuestión meramente deportivas. Y siempre intentando hacer la mejor convocatoria para poder ganar el partido”.

-Protesta de la grada Aitor Zabaleta. “Muy importante lo de la ‘Bultzada txuriurdina’. Me lo comentó mi hijo y me preocupe, pero cuando me dijeron que iban a animar, me alegre porque todo es importante, con un equipo tan joven como tenemos. Yo tengo motivos para estar ilusionados. Y hasta final de año se sentía que estaba ilusionado, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad al trabajo de un equipo joven y con mucha ambición”.

-Mallorca. “No hay partido fácil, y menos en primera. Cuando hablamos del rival al que tendremos enfrente parece que lo menospreciamos. Para nada va a ser fácil teniendo en cuenta que es un rival que fuera de casa no ha ganado. Pero va a ser complicado y habrá que hacer muchas cosas bien; y necesitaremos el apoyo de todo el mundo”.

-Mercado de invierno. “A día de hoy Willian José y Januzaj son nuestros. Ya hablaremos después si pasa algo. Mi mente está puesta en el Mallorca y ganar el partido. El mercado es lo que menos me preocupa. No miro más que el día de hoy. Estamos lo que estamos y ya está. Mañana o pasado ya veremos”.