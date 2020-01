Marcos Garcés: "Algunos representantes políticos nos están enseñando mediocridad en la gestión de la derrota"

Que a nadie le gusta perder, está claro. Porque en este mundo resultadista, ¿a quién le va a gustar? Sería de locos. Pero, te guste o no, a veces pierdes. Es una cosa más de la vida. Lo asumes y lo enfocas cómo puedes. Y ojalá siempre pudieras gestionar las emociones: estudiar el error y analizarlo para hacerte más fuerte.

Pero, aunque no te salga todo esto, apechugas y para adelante. Porque la otra opción es la pataleta. Imagínense que cada vez que perdiéramos una venta, un concurso para una obra o un cliente nos pusiéramos insultar o reaccionamos con agresividad. Sería un caos.

Por suerte, la mayoría no somos como algunos de los representantes políticos que estos días nos están enseñando su mediocridad en la gestión de la derrota, en medio de un espectáculo lamentable. Patalean, insultan, inventan tensionan, crean enemigos, intentan dividir... todo, por no asumir la derrota, por ego y falta de valentía. Y por no entender qué significa la política. Aun con todo, lo que más me preocupa es que el mal perdedor suele ser revanchista, en el mal sentido de la palabra.