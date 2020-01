Fotis Katsikaris: «Tendremos que poner la energía los 40 minutos»

ESTADO DE JUGADORES

«Okoye ya entrenó ayer con normalidad. Bourousis está en el último proceso para entrar con el grupo. Hoy va a probar por primera vez con nosotros a ver si puede llegar. El resto del grupo bien».

BILBAO BASKET

«Cada partido, a partir de ahora, es importante. Jugamos contra un rival directo por la lucha del Playoff. Hablamos de un Bilbao Basket con un nivel de confianza por los cielos, jugando un gran baloncesto. Ganaron en el Palau hace dos semanas, han ganado a todos los equipos de Euroliga. No es un jugador o dos, es el equipo que mejor baloncesto colectivo juega. Tenemos un gran trabajo por delante, de 40 minutos. No será suficiente jugar bien 20, o 30 minutos, ya lo hemos visto. Tenemos muchas ganas de jugar este partido frente a nuestra afición, a la que pido el apoyo, porque les necesitamos más que nunca. Animar, apoyar y arropar. Todos juntos superaremos el partido y las sensaciones. Siempre te duele tener tres derrotas consecutivas».

RIVAL QUE ESPERA

«Es un equipo leal a sus principios. No han cambiado, ni han necesitado cambiar su manera de jugar. En la primera vuelta fue un partido muy ofensivo, fatal en defensa pero metimos mucho. Balvin nos hizo daño cerca del aro. Aquel partido metimos, jugamos bien en ataque, con los dos ‘4’ hicimos daño. Será un partido más duro, más físico. Tendremos que meter porque ellos defienden de una manera diferente, no aprietan pero son sólidos, con actividad de manos, cierran la pintura. Nosotros tendremos que defender bien, porque tienen jugadores que pueden anotar. Es importante el colectivo, apoyarnos los unos a los otros».

MENTALIDAD

«El tema sicológico te afecta mucho. Cuando te meten, no tienes esa energía que necesitas. Luego en ataque te entran las dudas, estás solo y dudas si vas a meter o no. Con dudas no puedes competir, no puedes jugar a baloncesto, especialmente fuera. En Zaragoza nos dejaron tirar solos. Eso lo estamos hablando, entrenando, y tenemos que solucionarlo. Ojalá fuera cosa de un jugador, porque no estuviera en buena forma, pero no, es cosa de colectivo. Como equipo debemos superarlo, gestionar mejor situaciones así, no perder la fe ni la confianza y seguir trabajando. Y cuando no tienes acierto, trabajar más en defensa. Lo tenemos claro todos. Siempre puedes aprender de una derrota y es cierto. Tenemos claro por qué no hemos competido esos partidos hasta el final».