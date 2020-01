Cómoda victoria la cosechada por el Iberostar Tenerife en su visita al Coliseo donde se deshizo de un San Pablo Burgos que apenas plantó cara a los aurinegros en los diez primeros minutos.

Encuentro que empezó con muchísima intensidad en el que el cuadro de Peñarroya quería apretar en defensa con la robustez de Lima, quien se hacía grande en ataque incluso firmando un mate de bella factura. Por contra, el Iberostar Tenerife salía con Bogris y White de inicio siendo el americano importante para anotar cinco puntos en los primeros ataques. Un equilibrio que ninguno de los dos equipos rompía, llegándose al tiempo muerto de publicidad con mínima ventaja visitante (16-17) a tres minutos para el final del primer periodo. Shermadini saliendo desde el banco daba fuerza al cuadro isleño para firmar seis puntos y arrancar faltas a Earl Clark pero McFadden desde el tiro libre no permitía que los isleños cogieran ventaja (21-21). Los nervios empezaban a pasar factura a las huestes de Peñarroya que finiquitaban el cuarto con desventaja de cuatro puntos y técnicas para Salvó y Shermadini por repartirse improperios (21-25).

En segundo cuarto comenzaba con un Burgos en busca de la remontada y con triple de Rivero para ponerse a un punto, pero Gielo y Lundberg en dos ocasiones volvían a poner al Canarias de por medio y obligaba al técnico local a reajustar a los suyos con un tiempo muerto (24-31 Min.13). Benite tiraba del carro para los locales mientras que Vidorreta le daba descanso a Shermadini tras anotar el georgiano su punto número nueve e irse con catorce de valoración. Lejos de bajar el ritmo en sus jugadores, el Canarias sumaba una nueva máxima con triple de Dani Díez (32-45 Min.18). Alex López firmaba un dos más uno en su vuelta al coliseo y cerraba un parcial de 4-12 que hundía más al Burgos (32-48. Min.19). El Canarias firmaría el descanso con ventaja de dieciséis puntos (34-50).

El vagaje local no era necesario con solo seis puntos en cinco minutos disputados de tercer cuarto mientras que su rival mantenía el trabajo en defensa y llegaba a una nueva máxima ventaja de dieciocho puntos (40-58) con Shermadini alcanzando la quincena de puntos y siete rebotes en su haber. Pero el conjunto burgalés no parecía reaccionar en busca de la remontada y el conjunto tinerfeño se limitaba a mantener la intensidad defensiva e intercambiar canastas con el tiempo corriendo a su favor. La segunda unidad visitante con Gielo, Yusta, Bogris y Álex López quien llegaba a los diez puntos seguía dando muchas opciones de triunfo al cuadro insular, mientras que el Burgos no daba señales de mejora con Rivero y McFadden aportando delante aunque de manera insuficiente. El parcial del tercer acto era igualado pero el Canarias seguía por delante con total justicia (46-61).

Pagó el conjunto burgalés su poca efectividad en los tiros de campo y esa fue la gota que colmó el vaso en favor de un Iberostar Tenerife que veía como su rival se venía abajo y que se contagiaba de la falta de acierto en el tiro, lo que justificaba los bajos guarismos en un electrónico que reflejaba la victoria de un Iberostar Tenerife que seguirá siendo cuarto en la clasificación de la liga Endesa (54-70) y que recibirá en ocho días al FC Barcelona con otra cita el martes ante el Riga correspondiente a una nueva jornada de la BCL.