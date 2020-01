La Junta de Castilla y León investiga el posible caso de tularemia en Sanabria

La Delegada de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, aseguraba este viernes que no está confirmado aún el posible caso de tularemia detectado en un joven ganadero sanabrés que fue denunciado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Según San Damián, aunque el análisis clínico ha dado positivo, todavía no se ha confirmado con el diagnóstico y se siguen realizando las oportunas pruebas, “se trata de un caso leve y asilado que por el momento no se considera preocupante”, decía la delegada, recordando que el paciente no ha tenido que ser hospitalizado.

Respecto a las exigencias de UPA para que la Junta de Castilla y León adopte medidas urgentes para controlar la plaga de topillos, que el sindicato agrario relaciona con el posible caso de esta enfermedad que de confirmarse sería el primero detectado en la provincia, la delegada lanzaba un mensaje de tranquilidad asegurando que la población de estos roedores está controlada y, “aunque es cierto que en ocasiones hay algún repunte de la misma en zonas concretas, inmediatamente se adoptan las medidas oportunas para su solución”, de tal manera que “Zamora no tiene actualmente ningún problema con los topillos aunque es necesario estar pendientes”, concluyó Clara San Damián.