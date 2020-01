Un Córdoba sin ideas ni fútbol vuelve a perder (1-0)

El Córdoba volvió a las andadas. No solo perdió en Murcia, sino que lo mereció. Una tarde más volvió el equipo sin fútbol ni ideas aunque ciertamente, al menos hubo actitud. De entrada, Agné decidió sacar un once que solo entendió él mismo, en el que jugó con Jose Antonio González como lateral izquierdo y con un centro del campo eminentemente defensivo con Imanol y Xavi Molina. El resultado es que las bandas fueron una autopista para el Murcia y que en el centro del campo no se cocinó nada.

El equipo al menos lo intentó pero sin ideas claras y mucho menos mordiente de lo esperado. El gol del Murcia llegó tras un paradón de Becerra y una defensa dormida. Ya no se movió más el marcador.

En la segunda parte hubo diez minutos de acoso blanquiverde nada más comenzar, pero fue un espejismo. Una ocasión clarísima de Valverde fue lo único destacable antes de volver a regalar el balón al Murcia, que si no aumentó la ventaja fue por mala puntería.

Hay mucho que mejorar y cada vez, menos tiempo. Si no llegan fichajes, será imposible jugar el play off y Raúl Agné también debería hacérselo mirar. Cuando se pierde y se juega tan mal, no solo es culpa de los futbolistas.