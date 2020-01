2-0. El Ibiza gana con dos golazos

Sin ofrecer su mejor versión, pero aprovechando su momento, y los chispazos individuales, la UD Ibiza ha sumado tres puntos más ante San Sebastián de los Reyes y mantiene la dinámica ganadora. Dos golazos de Cirio y Raí han alegrado la jornada a la cada vez más nutrida parroquia celeste.

En un “nuevo” Can Misses que presenta un aspecto imponente con las gradas supletorias que el club ha decidido mantener, el conjunto de Alfaro ha tenido menos dominio y ha generado pocas ocasiones, pero ha logrado el objetivo que no era otro que ganar en un partido trampa. Y es que el Sanse no es el equipo desahuciado de la primera vuelta, aunque el buen trato que ha tenido con el balón no se ha traducido en ocasiones claras de gol. Pero el choque de este domingo ha tenido otro dato destacado: La hinchada ibicenca no para de crecer y este domingo han sido más 2.700 espectadores que no se han querido perder esta cita.

El mes de enero ha sido de máxima exigencia para el Ibiza, siete partidos disputados, así que Pablo Alfaro ha sido fiel a su política de rotaciones. Diego Mendoza ha salido de inicio como nueve, Cirio ha vuelto a la banda izquierda y Arranz como medio centro. Rubén, recuperado de sus molestias ha ocupado el lateral izquierdo y Lucas la portería. Seis novedades en relación al once titular ante el Barça. Borja, fichado esta semana esperaba su oportunidad en el banquillo y en la convocatoria también un mensaje claro con las ausencias de Carbia y Machuca, que tienen cerca su salida.

El choque con el colista tenía trampa, porque el conjunto madrileño se ha reforzado y mucho para la segunda vuelta y ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas sumando puntos.

Después de las emociones fuertes de los últimos días, a los locales les ha costado entrar con ritmo en el choque y el partido no ha tenido un dominador claro en la primera parte. El Sanse no ha venido con el autobús y ha disputado la posesión a los locales que no hacían una presión tan alta y les faltaba frescura, chispa y sobre todo movilidad y desmarques.

No entraba en juego Javi Lara y solo los caracoleos de Raí y la movilidad de Cirio generaban alguna inquietud a la defensa rival. Todo el juego ofensivo ibicenco se concentraba en la banda derecha, porque la lesión de Morillas ha dejado un vacío en la banda izquierda, Han tenido que pasar 23 minutos para ver el primer disparo tras un pase de Grima a Javi Pérez que se adentró en el área y disparo al lateral de la red en lugar de buscar un centro ya que tenía a Mendoza en mejor posición. Pudo adelantarse también el Ibiza a balón parado en el minuto 28 una acción de pillo de Lara que no pidió barrera en un lanzamiento de falta y que sacó con rapidez dejando solo a Cirio que cruzó demasiado su remate.

Los intentos del Sanse siempre por su banda izquierda buscando a Aguilera quedaban en nada y en una acción aislada se adelantó el Ibiza. En el minuto 40, Raí en la posición de interior derecho mando un centro al área sin aparente peligro, pero el balón llegó a Cirio en la frontal y el delantero catalán golpeó de primera con el interior colocando el esférico al fondo de la red. Un tanto de bella factura que daba ventaja al Ibiza. A veces el gol llega antes que el juego.

Tras el descanso el guión apenas cambió, el Ibiza no tenía posesión, el control del juego era visitante y Alfaro no debió verlo claro porque a los 57 minutos sacó del campo a Javi Lara y dio entrada a Sibo buscando más músculo en el medio campo. Pero las piernas pesaban y el Sanse avisaba. Fer Ruiz disparó alto desde la frontal y Quintanilla estuvo providencial para tapar a Quintanilla dentro del área ibicenco.

El técnico ibicenco volvió a mover el banquillo dando entrada a Rodado por Mendoza que pasó de puntillas por el choque, pero tampoco disfrutó de muchos balones para poder lucirse.

Los minutos pasaban y el Ibiza buscaba alguna contra para sentenciar y economizaba esfuerzos. Y en una de esas acciones ha sentenciado el choque. En un saque de esquina para los locales, la defensa madrileña no ha sabido sacar el balón que ha llegado a la frontal para que Raí empalmara con la derecha y mandara el balón a la escuadra. Otro golazo que finiquitaba el choque.

El Sanse tiró la toalla, Borja pudo debutar con su nuevo equipo el Ibiza dejó pasar los minutos para cerrar una victoria más para despedir un mes de enero inolvidable.