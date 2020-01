El rector de la Universidad insta a fomentar la investigación ante la transición ecológica

En su discurso con motivo de la celebración del patrono de las universidades españolas, Santo Tomás de Aquino, el rector Santiago García Granda aseguró que las prioridades de la institución deben pasar “por mejorar los procesos de gestión de la investigación, aprovechando sinergias con el gobierno autonómico a través del programa de retorno del talento y de las misiones, para obtener financiación y desarrollar líneas de actuación específicas orientadas a la transición ecológica y afrontar el reto demográfico de forma interdisciplinar y desde una perspectiva académica”.

García Granda lamentó de nuevo la decisión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez de crear un Ministerio específico de Universidades; citando a la Conferencia de Rectores y a otras instituciones del ámbito académico, recordó la advertencia según la cual “cualquier partición del Ministerio actual será una mala noticia para nuestro país porque implicará alejar el conocimiento de la centralidad política que se está imponiendo en Europa ( Consejo de la Uniòn y Comisión). Es imprescindible que la gestión del llamado triángulo del conocimiento ( investigación- innovación-educación) quede reforzado en el nuevo gobierno en un único Ministerio”, proclamó el rector.

