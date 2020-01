Un mes de febrero clave

Lo de Valencia puede ocurrir, pero por desgracia, y lo dijo Manolo Reina, el Real Mallorca perderá más partidos que los que va a ganar. Agarrando esa premisa que se está cumpliendo, es objetivo prioritario sacar muchos más puntos de las visitas a otros feudos. No está en descenso, pero lo estará si esa dinámica no cambia, pero hay algo más importante. Ganar los partidos claves, superar el golaveraje a equipos que luchan como el Mallorca por no descender.

Viene un mes de febrero muy complicado, contra Valladolid, Espanyol y Alavés… 9 puntos en juego que son mucho más y los jugadores lo saben. Los argumentos los conocemos, y son muy justos. Quedan 5 días de mercado, pero ya han dicho por activa y por pasiva que no hay dinero, que éste es el presupuesto y habrá que competir con equipos como el Espanyol, que llevan gastados más de 30 millones de euros en invierno… Hay que sacar los máximos puntos en este mes de febrero.