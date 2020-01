El sur de Madrid urge a la Comunidad a encabezar las medidas contra la contaminación

Los ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe o Parla reclaman al gobierno de la Comunidad de Madrid que tome la iniciativa a la hora de fijar medidas a raíz de la declaración de ‘Emergencia climática’ por parte del Gobierno central (que obliga a crear zonas de restricción al tráfico en ciudades de más de 50.000 habitantes).

“Esto tiene que ser algo organizado, cada ciudad no puede hacer la guerra por nuestra cuenta”, ha dejado claro Francisco Conde, concejal de Movilidad del ayuntamiento de Parla mientras que Felipe Pinel, concejal de Sostenibilidad del ayuntamiento de Fuenlabrada, considera que “si Fuenlabrada hace algo pero la ciudad de al lado no, no podemos poner puertas al campo”.

Aparcamientos disuasorios, mejora de las carreteras, mayor frecuencia de los transportes públicos… son algunas de las soluciones que los consistorios reclaman al ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos.

Medidas

Fuenlabrada incluiría sus medidas dentro del gran proyecto ‘Distrito Centro’ y la zona de restricción afectaría al casco antiguo y las cercanías de la estación de ‘Fuenlabrada central’, mientras, en el caso de Getafe esa área tal vez no sea la zona centro y sí la de polígonos industriales. “Estamos pendientes de una auditoría que nos diga las zonas con más contaminación”, ha confirmado Ángel Muñoz, concejal de Movilidad y Sostenibilidad del ayuntamiento de Getafe, que ha recordado el volumen de circulación de factorías como las de Airbus o ‘John Deere’.

En el caso de restricciones al aparcamiento o aparcamiento regulado, Parla y Getafe podrían plantearlas mientras que Fuenlabrada las rechaza de plano pero coinciden en que habrá limitaciones a la velocidad (probablemente 30 kilómetros por hora) en el casco urbano; no tienen aún claro si serían necesarias las pegatinas de distintivo ambiental para circular esos días por las ciudades.