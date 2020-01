Cinco pasos básicos para proteger nuestros datos en el móvil

Este martes, 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos, una fecha establecida por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de Protección de Datos de los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios al respecto. Recordemos que en 2018 entraba en vigor en todos los países de la Unión el Reglamento General de Protección de Dataos, que entre otras muchas cosas, reforzaba el derecho al olvido en Internet

Pero, si hay unos dispositivos que forman parte de nuestra vida, a veces, como auténticas prolongaciones de nosotros mismos, y en donde llevamos gran parte de nuestros datos personales y a veces laborales, esos son los teléfonos móviles. Por eso, nunca debemos olvidar algunos consejos básicos para evitar que nuestra información caiga en manos indeseadas. Hablamos de protegernos y de tener buenos hábitos con el fin de evitar que un virus nos robe datos o nos secuestre el dispositivo para después pedirnos un rescate, los famosos ramsonware.

Una buena contraseña

En este sentido, Iván Mateos, Ingeniero preventa de Sophos, empresa líder en ciberseguridad de última generación, recomienda cinco cosas básicas para evitar sustos en nuestro móvil o en cualquier dispositivo conectado a la red.

Los primero “no bajar la guardia con la contraseña”, la puerta de entrada a todo tipo de información confidencial que tengamos en el teléfono u ordenador. Mateos recomienda contraseñas con, al menos, ocho dígitos en los que haya letras, números y signos y no repetirlas en los diferentes dispositivos o cuentas bancarias. Para no olvidarlas, guardarlas en “un cofre de contraseñas” como del que dispone el antivirus de Sophos o utilizar las siglas de “una frase que nos sea familiar, de la que siempre nos acordemos”.

No pinchar los enlaces de emails desconocidos

A través del phishing los ciberdelicuentes suplantan la identidad de personas o empresas para acceder a su información confidencial. Se realiza a través de correos con enlaces maliciosos, que el usuario abre de forma confiada o por curiosidad. De esta manera, el atacante se hace con contraseñas, datos bancarios, etc, según Mateos.

El phishing se ha convertido en uno de los principales vectores de ataque, como demuestra un estudio de Sophos, donde se indica que más de la mitad de l personas que sufrieron un ciberataque, fue a través de phishing. Por eso, Mateos recomienda comprobar los emails recibidos antes de pinchar en los enlaces y desconfiar de solicitudes inesperadas pidiendo información tuya confidencial.

Cuidado con las cargas USB públicas

Cargar el móvil o los dispositivos en estaciones de carga USB públicas puede exponerlos a un robo de datos si el punto de carga está infectado con algún virus. En todo caso, este experto, recomienda activar el modo seguro de carga o acceso a un puerto USB “para evitar la transferencia de datos y proteger la conexión”.

Desconfiar de WIFI – pública

Mateos recuerda que las wifis abiertas son puntos muy vulnerables, que en muchos casos no cuentan con garantías de ciberseguridad y son utilizador por los delincuentes informáticos para acceder de forma sencilla,y sin que nos demos cuenta, a la información que contiene nuestro dispositivo.

No obstante, si nos conectamos a una wifi de este tipo es recomendable no acceder a información sensible, como el banco o hacer compras online, y tampoco descargar archivos adjuntos desconocidos.

Móvil, siempre con antivirus

Si tenemos en cuenta que los móviles han sustituido las capacidades y funciones del ordenador de casa y acumulan gran cantidad de datos personales, nunca nuestro teléfono deberá estar desprotegido sin antivirus.

Una de las mejores formas de “ponérselo complicado a los ciberatacantes es cifrar los datos y proteger el dispositivo con un antivirus que incluya herramientas extra de seguridad, como almacén de contraseñas, verificador de enlaces y conexiones wifi. El antivirus no ralentiza el aparato y nos permite ganar en seguridad de forma considerable.