La mitad de los autónomos tendrá problemas para aplicar la subida del SMI

Unos 20.000 asalariados dependientes de algún autónomo se van a beneficiar de la subida del SMI en Castilla La Mancha. Es casi un 30% más de gasto social en 2 años para un colectivo que no ve buenas perspectivas económicas en 2020. 7 de cada 10 no van a contratar y el 44% cree que les irá peor. Datos que ha recogido la organización ATA en su último barómetro.

La mitad de los autónomos tendrá problemas para aplicar la subida del salario mínimo interprofesional. La organización no se opone pero reconocen que pocos negocios pueden afrontar un sobrecoste de 4.000 euros en un plazo tan corto.

Ligado a esto, el barómetro de ATA muestra que en 2019 el 64% no amplió plantilla, el 74% no lo hará este año e incluso un 31% se plantea despedir. Bien por la disminución en su volumen de negocio, impagos o falta de acceso al crédito. La financiación no parece un problema ya que solo recurrieron a créditos el 34,7%. Aun así, uno de cada tres autónomos sufre morosidad.

El 82% de los autónomos cree que la economía seguirá un ritmo descendente. En función de la actividad, solo un 8,15% considera que le irá mejor a su sector. El 34% que igual y casi un 54% peor. Preocupan agricultura, hostelería y comercio. En éste último caso por el auge de las compras on line que afectan, más aún, a las tiendas que subsisten en la pequeñas localidades.

En el lado positivo, el meteórico ascenso de las mujeres autónomas. Ya son la mitad, sus negocios se consolidan y perduran más que los de los varones. El colectivo también valora positivamente las novedades legislativas incorporadas en 2019 como la posibilidad de cotizar solo por los días trabajados, la prestación por cese de actividad o la exención de cuota en las bajas por maternidad. Para el 36% poder cambiar de base de cotización hasta 4 veces es muy útil.

En cuanto a la fórmula jurídica elegida por parte de los trabajadores por cuenta propia encuestados, el 50,37% tributan en sociedades frente a un 46,5% que son persona física. Si pudieran elegir qué impuesto bajar, un tercio se inclinan por disminuir la cuota a la seguridad social, el 31% por el IVA y el resto IRPF