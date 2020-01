Leonisa Ull sigue confiando en Mar Alcalde como concejal y diputada socialista

La crisis interna en la Agrupación Local Socialista de Aranda, que ha desembocado en la dimisión en bloque de la mayor parte de la ejecutiva no tendrá de momento consecuencias directas en el grupo de concejales. Así lo asegura Leonisa Ull, la que ha venido siendo en esta última etapa la presidenta del partido, que asegura seguir confiando en Mar Alcalde, tanto en las labores municipales, como en las que competen a su condición de diputada provincial. La persona que a día de hoy sigue teniendo el mayor peso en el partido, considera que todavía se puede reconducir una situación que se ha desencadenado como una bola de nieve por la falta de diálogo interno y el empecinamiento de la que ha sido su secretaria general y es todavía portavoz del grupo municipal en hacer las cosas sin contar con el resto de los compañeros del partido. Al mismo tiempo, Ull le advierte a Mar Alcalde que con su postura ha puesto las cosas fáciles a otros compañeros que quieran “trabajar” y “asumir responsabilidades”. “Yo apuesto porque Mar Alcalde siga trabajando como concejala y en la Diputación, porque aquí no hay buenos ni malos: el problema que ha surgido ha sido de entendimiento, de falta de comunicación y se ha ido creando malestar, pero eso no quiere decir que Mar no tenga sus cualidades y sus capacidades para trabajar y bien”, expresa Leonisa Ull, que, por otro lado, añade a modo de advertencia: “También te digo que con su actitud Mar lo ha puesto en bandeja para quien quiera en el partido trabajar, tener responsabilidades”.

A nadie se le escapa que el empeño personal de Mar Alcalde de contar en la última candidatura con Sergio Ortega, antiguo militante socialista, que dejó en su momento las filas para reflotar Renovación Arandina Progresista en el mandato anterior, tiene mucho que ver con toda esta crisis. Leonisa Ull no habla de nombres concretos, pero insiste en que la gota que ha colmado el vaso ha sido que Mar Alcalde, a la que considera engañada por alguien ajeno al partido, anunciara una moción de censura de la que el resto de sus compañeros no sabían nada. “Alguien la ilusionó, le engañó con la moción de censura y desde luego no del partido, porque el partido no sabía nada y no puede ser, porque una moción de censura es un tema muy serio muy serio y eso tiene que salir del partido”, comenta Ull.

Y Sergio Ortega, convidado de piedra en este episodio, se reserva, como es lógico, su opinión sobre esta crisis interna de un partido en una formación política en la que participa como independiente. No obstante, no se resiste a mostrar públicamente su apoyo a Mar Alcalde, expresar su gratitud por haber contado con él para este mandato y halaga su “valentía” por actuar como lo está haciendo. “Evidentemente tenemos una historia que contar, seguramente, pero sí estoy agradecido a ella y a todas las personas que autorizaron también el que yo entrará en la lista”, expresa Ortega, que desmiente que su inclusión se hiciera por la puerta de atrás, a espaldas del partido. El edil independiente del grupo socialista aplaude a Mar Alcalde por “intentar hacer las cosas de otra forma” y añade: “el pasado me tiene que servir de experiencia para el presente y yo quiero estar para servir a la ciudadanía y no para las luchas de puestos y asientos, que en esta ocasión a mí no me corresponde”.