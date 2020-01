Los requisitos "demasiado exigentes" dejan desierto el concurso para la gestión del Centro de Emprendimiento

La Diputación Foral de Bizkaia activará de forma inmediata un nuevo procedimiento para contratar un gestor para el futuro Centro Internacional de Emprendimiento, lo que podría producirse el próximo verano, después de que haya quedado desierto el concurso público abierto el pasado año para adjudicar el proyecto, "probablemente" debido a los requisitos "demasiado exigentes" pedidos a los candidatos.

Así lo ha explicado este martes en una rueda de prensa el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, quien ha anunciado que el Gobierno foral va a poner en marcha un "procedimiento negociado abierto con publicidad" para contratar un gestor internacional que se haga cargo del Centro de Emprendimiento que se proyecta instalar en la Torre Bizkaia, en Bilbao, después de que no haya sido posible hacerlo mediante licitación pública con un concurso abierto.

El concurso ha quedado desierto porque "ninguno de los cuatro operadores internacionales que ha participado en el proceso ha presentado finalmente una oferta", ha señalado Rementeria.

"El proyecto, a la primera, segunda o las que sean, va a salir adelante"

"Me habría gustado que hubiera salido a la primera. No ha podido ser, pero el proceso no termina aquí. Será a la segunda o las que hagan falta, pero el proyecto va a salir, el Centro Internacional de Emprendimiento va a ser una realidad", ha añadido el diputado general.

"Necesitamos -ha remarcado Rementeria- un operador internacional con experiencia en la gestión de centros de emprendimiento que conecte la torre a esa red mundial de centros, que atraiga a Bizkaia a emprendedores de otros países, conecte nuestras empresas tractoras con el ecosistema mundial y atraiga nuevo talento emprendedor".

"Hemos sido demasiado exigentes"

A la hora de buscar explicaciones de por qué el concurso público ha quedado desierto, Rementeria ha dicho que "probablemente" la Diputación ha sido "demasiado exigente" con los requisitos pedidos a los operadores privados para adjudicarse este proyecto, que es de colaboración público-privada.

"La colaboración privada que demandamos debía cumplir una serie de requisitos adecuados al servicio público. Probablemente hemos sido demasiado exigentes. Hemos puesto unas condiciones que salvaguardan la inversión pública pero no tanto la privada", ha agregado.

El diputado general ha explicado que el "canon" exigido, las "penalizaciones muy garantistas" planteadas o los "flujos económicos" de inversión pública, no atractivos para un inversor privado que necesita un "empujón" en los primeros años, han podido ser factores que han influido en que ningún gestor internacional haya presentado finalmente una oferta en el concurso público.

Tras fallar el concurso público, la Diputación quiere ahora adjudicar la gestión del Centro de Emprendimiento mediante un "procedimiento negociado abierto con publicidad", que se diferencia del anterior en que, en lugar de tener un pliego de condiciones cerrado desde el principio, la Administración foral hablará previamente con los posibles interesados.

"Volveremos a hablar con los operadores que se han interesado y vamos a incluir nuevos nombres. Vamos a contratar la mejor oferta", ha señalado.

Para el verano

Rementeria ha adelantado que este procedimiento podría estar resuelto "para el verano". Ha añadido que es un proyecto para 15 años, por lo que unos meses de retraso son un "problema asumible".

La empresa pública foral Beaz tiene instrucciones para comenzar "cuanto antes" a reunirse con posibles gestores interesados.

La diputada foral vizcaína de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha pedido comparecer en las Juntas Generales para dar explicaciones sobre este asunto a los grupos políticos de la oposición, que ya han criticado la falta de resultado en el concurso abierto para el centro de emprendimiento