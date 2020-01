"Queremos volver a tener a las personas picándose en nuestras plazas y que haya jeringuillas en las calles?

Se cumplen 5 años desde que la Fundación Gizkaia tomara el timón de la sala de consumo supervisado de la calle Bailén en Bilbao. Y ha sido el momento de comprobar la labor que realizan. Estíbaliz Barrón, directora de Gizakia y Aitor Ruiz, responsables de la sala han pasado por el programa Hoy por Hoy Bilbao.

Barrón ha asegurado que la sala esta donde tiene que estar, donde están las personas consumidoras. Acaban de renovar el contrato con ADIF, propietaria del edificio hasta diciembre de 2022. Esta sala es el único centro sociosanitario que está financiado por las tres administraciones, Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao.

Así todo, el dinero no llega, el presupuesto no se cubre con subvenciones y algunas administraciones creen que ya no hay conflicto social. “¿Queremos volver a tener a personas debajo del puente, picándose en nuestras plazas y que haya jeringuillas en nuestras calles?”, ha reflexionado en voz alta la directora de Gizakia.

Aitor Ruiz, como responsable de la sala ha indicado que en estos 5 años han atendido a 900 personas, donde trabajan 8 personass. Existe el consumo, pero no estamos en las cifras de los años 80. El colectivo que usa esta sala se inyecta o fuma heroína o cocaína, ha manifestado.

También nos hemos ido en directo hasta la sala de la calle Bailén, allí Ainara Sánchez, educadora social de la sala nos contaba que al día pasan 33 usuarios, que suelen repetir, los conocen y se crean vínculos. Tratan de supervisar el consumo para que las consecuencias sean las menores posibles. Se va consiguiendo un mayor consumo dentro de la sala.

En breve se va a abrir una inscripción para realizar una jornada de puertas abiertas, para poder explicar el trabajo que realizan.