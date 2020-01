Irungo Harrera Sarea ha atendido a más de 3.000 personas en 2019

La Red de Acogida de Irun-Irungo Harrera Sarea, ha hecho balance recientemente de los datos de atención a personas migrantes en la ciudad durante el pasado año. Mayoritariamente llegan hombres, un 82%, las mujeres representan un 10% y en cuanto a los menores, hablan de un 8% aproximadamente, de los cuales según Jon Aranguren, unos de los miembros de IHS, "un 6% aproximadamente no van acompañados”. Considera que "es un tema sin resolver por parte de las instituciones. No tienen acceso a los recursos habilitados en la ciudad, la mayoría no quiere quedarse en un centro de acogida, porque lo que quieren es seguir viaje hacía otros puntos de Europa, y en muchos casos se ven abocados a dormir al raso", algo que intentan evitar desde esta Red irunesa.

Siguen constatando y así lo han denunciado en su nota de prensa, que "Francia continúa aplicando diariamente su política de expulsiones ilegales en frontera, vulnerando los Derechos Humanos”. Las personas migrantes con las que tratan cada día están dando testimonio “de abusos policiales durante el viaje, racismo institucional y cómo se ven obligados a pagar miles de euros a las mafias, al negárseles vías seguras y legales para migrar”, han comentado.

Anaitze Aguirre, también de la Red de Acogida, ha querido en nuestros micrófonos hacer una reflexión del por qué llegan menos migrantes ahora que en 2018, cuando el problema estalló en Irun. Según Aguirre “Marruecos se está empleando a fondo para que no lleguen a Europa y están muriendo más personas en el Mediterráneo”.

En el programa Hoy por Hoy Irun, hemos invitado a Jon y a Anaitze para hablar de los datos dados a conocer recientemente y de la labor que realizan para ayudar a los y las migrantes en tránsito en nuestra ciudad desde Irungo Harrera Sarea.