Las protestas por los bajos precios de aceite pretenden ser históricas

Las protestas por los bajos precios del aceite de oliva serán históricas. Así lo han asegurado las diferentes organizaciones agrarias que se han unido este martes para detallar en qué consistirán las diferentes acciones que se van a llevar a cabo. el próximo día 30, jueves.

En concreto, las protestas anunciadas para el próximo jueves en la provincia, se desarrollarán en la A-4, cerca de Bailén, en la antigua carretera Córdoba-Valencia a su paso por Úbeda, en la de Sierra Nevada a la altura de Noalejo y en la de Torredelcampo a la altura de Jamilena, dirección Torredonjimeno-Martos. A ellas solo tendrán acceso tractores y todoterrenos para evitar accidentes.

Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA pide que la situación por la que atraviesa el sector sea considerada "como un asunto de Estado" y exige que Europa autorice "todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa. La más importante sería que la UE autorice una extensión de norma a través de la Interprofesional".

El secretario general de COAG, Juan Luis Ávila, argumenta que desde las organizaciones agrarias, no están pidiendo "que se salve un sector que no tiene salvación", sino que quieren que se cumplan las leyes de la oferta y la demanda y el sector "no esté sometido a la especulación".

Cristóbal Cano, secretario general de UPA, denuncia que una provincia "como la nuestra no puede permanecer impasible ante el expolio que está sufriendo nuestra agricultura" y remarca que se trata de una movilización "enmarcada en un carácter nacional, ya que también se hará en otras fechas en puntos como Galicia, País Vasco, Castilla y Murcia, entre otros".

Suma de más colectivos e instituciones

A las protestas se suman la Federación Española de Fabricantes de Aceite de Oliva INFAOLIVA y Cooperativas Agroalimentarias. Asimismo, son numerosos los ayuntamientos de la provincia que ya muestran en sus fachadas un lazo verde en señal de su apoyo. Los cortes de las cuatro carreteras están previstos en horario de once de la mañana a una de la tarde.

El presidente de Cooperativas, Higinio Castellano, ha manifestado que estamos "en un momento importante y decisivo cuando se están acabando las decisiones de la Comunidad Económica Europea, por lo que hay que estudiar detenidamente la autorregulación", mientras que el secretario general de Infaoliva Jaén, Enrique Delgado asegura que con los precios actuales del aceite "no se puede subsistir y va a haber un abandono rural si no se toman medidas para la supervivencia del olivar o esto se va al garete".