Marcel: "Me gustaría jugar más y para eso he venido a ElPozo Murcia"

Marcel de Mendoça, jugador que apenas lleva unos días en la plantilla de ElPozo Murcia Costa Cálida tras incorporarse a ella en este mercado de invierno, ha asegurado que el parón en la Liga de la Primera División de fútbol sala por la disputa de compromisos internacionales de selecciones, "vendrá bien para recuperar a lesionados y para reforzarnos como equipo".

El ala brasileño, de 23 años y que recaló en el club procedente del Movistar Inter, ha pasado por la sala de prensa del Palacio de los Deportes y ha comenzado hablando de la derrota encajada el sábado en la pista del Palma Futsal, un 2-0 que truncó una racha de cuatro victorias ligueras seguidas.

"Queríamos volver con la victoria para distanciar a los rivales que tenemos por detrás y mirar más de cerca a los de arriba, pero encajamos muy pronto y no conseguimos remontar pese a jugar bien. Nos falló la finalización de las jugadas", ha manifestado el de Sao Paulo, quien lleva un año en España y se está "adaptando bien" a ElPozo, conjunto en el que espera tener más protagonismo: "Me gustaría jugar más y creo que puedo hacerlo y para eso he venido a Murcia".

La competición para y es un aspecto positivo para el equipo que entrena el argentino Diego Giustozzi, según Marcel. "El parón nos vendrá bien para recuperar a los lesionados -Pol Pacheco, Miguelín Sayago y Leo Santana- y para entrenar más y reforzarnos como equipo", ha afirmado quien sabe que de vuelta llegará "lo bueno" con la disputa de los tres principales títulos de la temporada y que son la Copa de España, la Liga de Campeones y la Liga.

"Queremos que llegue el tramo decisivo de la temporada cuanto antes", ha manifestado.

Por otra parte, Marcel ha aludido a rumores de salidas y entradas. "Es normal que eso ocurra, pero no hablamos de ello y todos los que estamos aquí somos importantes para el equipo y para conseguir títulos", ha indicado.