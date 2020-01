Anil Murthy se quita la careta en The Athletic: un club de 'cabotà' y sin disidentes

En una suerte de publirreportaje concedido a la revista especializada The Athletic, una amplia entrevista que jamás ofrecería a los medios de la ciudad de Valencia críticos con su nefasta gestión y sus pésimos modales, Anil Murthy expone abiertamente -por fin- las razones que motivaron la salida de Mateu Alemany y Marcelino García Toral. El secretario de Lim en Mestalla lo explica así: "Para la gente que está fuera del club, todo iba bien. Lo entiendo. Pero, desde junio, empezaron a producirse problemas por el lugar en el que el club quería estar. Sentimos que tanto el entrenador como el director general empezaban a diverger con nosotros. Así que dejamos que se marcharan. La gente decía sobre nosotros: 'Esta gente está como una cabra, están locos, ¿por qué destruyen el proyecto?' Fichamos a Celades, con cero experiencia entrenando en Primera División. El Barcelona nos destrozó. La atmósfera extremadamente hostil contra la directiva y contra mí en particular. Nos dijeron que estábamos destruyendo su club. Pero el propietario tiene que proteger el club contra intereses a corto plazo".

Murthy, diplomático de profesión, utiliza el eufemismo "les dejamos marchar" (we let them go) y falta a la verdad. Que no les engañe. No les dejaron marchar. A Marcelino, después de negociar con Celades, le echaron. Mateu Alemany tuvo que plantear su salida después de sentirse ninguneado en decisiones trascendentales como, precisamente, el cese del entrenador o la negociación para vender a Rodrigo al Atlético de Madrid.

Sin ningún tipo de tapujos, Anil también argumenta el modelo de técnico que Meriton quiere en el club. "Quiero tener jóvenes jugadores de la cantera, quiero apostar por ellos, quiero que el entrenador tenga valentía para tirar adelante con esos jugadores y diga: 'Quiero dar confianza a estos futbolistas, van a crecer con nosotros porque yo no soy más que un funcionario. Yo no soy la estrella aquí. Los jugadores son las estrellas. Estoy aquí para ejecutar las instrucciones del propietario como un funcionario. Voy a dar oportunidades a los jugadores jóvenes; claro, mezclándolos con más experimentados. Voy a recomendar buenas inversiones para el propietario, no porque hoy sea viernes y quiera ganar el lunes, sino porque quiero que el propietario tenga un modelo sostenible de inversión y ventas durante los próximos dos o tres años". A tenor de estas declaraciones, pueden ir olvidándose de entrenadores perfil Mourinho o Spalleti para el Valencia. Celades, por cierto, debe estar encantado con las palabras del señor que, lamentablemente, sigue ocupando la poltrona en el palco de Mestalla.

Lim no solo quiere marionetas en el banquillo o en los despachos. También sobre el terreno de juego. Mucho ojo: "Tenemos que tener las agallas de decirle a cualquiera, no importa lo buenos que sean sus resultados, o lo popular que sea en la ciudad, que se va a la calle. Incluso un jugador, si públicamente critica al club o a la propiedad". Sorprenden los avances en la renovación de Garay. Y habrá que estar atentos a la situación de Gayà en verano, después de sus impecables palabras como capitán el pasado sábado con respecto a Rodrigo.

Porque Meriton no tolera injerencias, intromisiones ni opiniones divergentes. Así continúa Murthy, respondiendo a la situación hipotética de un técnico que no esté de acuerdo con la política societaria o deportiva en el club: "Bueno, saben que la puerta está ahí y que son libres para marcharse. Puedo asegurarte que hay otros mil entrenadores esperando para entrenar al Valencia. Eso no es un problema (...) Si haces lo que queremos, puedes quedarte aquí para siempre. Pero si empiezas a estar en desacuerdo con la política del club y el propietario, entonces, amigo mío, puedes ganar la Champions League y al día siguiente ser cesado". O sea, para triunfar y prosperar en este Valencia de Meriton que nos ha tocado vivir, es más importante pegar la cabotá que ganar partidos. La mayor transacción del fútbol mundial. Que afortunados fuimos.