El detenido por intentar estrangular a su pareja acepta 80 días de trabajos comunitarios

El hombre de 44 años detenido por la Policía Local de Gijón por agredir a su pareja y a la hija de esta, de 23 años, ha reconocido los hechos y ha aceptado 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 40 por el delito de violencia sobre la mujer, en el caso de la madre, y 40 por violencia doméstica en el de la hija.

Así lo ha hecho durante el juicio rápido celebrado este martes en el que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Al margen de los trabajos comunitarios, se le aplicará la prohibición de acercarse a ambas víctimas, su domicilio, trabajo o cualquier lugar que puedan frecuentar en un radio de 500 metros y por un periodo de un año.

Cabe destacar que no había denuncias previas y que el procesado no cuenta con antecedentes. La mujer presentó un informe de violencia de género "de riesgo no apreciado", mientras que él certificó que estaba en situación irregular en el país.

La agresión tuvo lugar sobre las 16.30 horas de este lunes en su domicilio, ubicado en la calle Luanco. Fue la propia pareja del detenido la que dio el aviso ante la actitud agresiva del mismo. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron al hombre saliendo del portal y a la víctima detrás alertando que era la persona indicada.

Grabación de móvil

La mujer aseguró a los agentes que, tras una fuerte discusión, el detenido la zarandeó, la empujó y la agarró por el cuello, intentando estrangularla. La hija de ella llegó al domicilio e intentó separar al hombre, por lo que también la empujó y zarandeó ocasionándole lesiones en ambas muñecas.

Fue la joven la que mostró voluntariamente a los policías un vídeo grabado con el teléfono móvil de la agresión. En el cacheo realizado al detenido se le encontró una navaja metálica de 10 centímetros que llevaba abierta en el interior de una riñonera.