PP y Vox fuerzan un pleno extraordinario para rechazar el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas

La Junta de Portavoces previa al pleno municipal en Alcobendas que se celebrará el próximo jueves 30 de enero ha marcado cómo se debatirá el rechazo al pacto que Pedro Sánchez alcanzó con los partidos independentistas para su investidura como Presidente del Gobierno.

Tanto Partido Popular como Ciudadanos presentaron sendas mociones – estos últimos fuera de plazo y de manera urgente – para reclamar al nuevo ejecutivo estatal que no ceda ante los independentistas y nacionalistas, así como defender las instituciones democráticas y la constitución. Ambas mociones han decaído y no serán debatidas en el pleno ordinario de este mes de enero porque el reglamento de Alcobendas no permite presentar asuntos que no sean de ámbito municipal. La secretaria ha aplicado de forma estricta este reglamento de pleno a pesar de que los dos partidos han intentado incluirlas en el orden del día.

La única manera en la que este asunto podía debatirse en Alcobendas era mediante un pleno extraordinario que han forzado los grupos municipales de Partido Popular y Vox. La sesión extraordinaria se desarrollará a continuación del pleno ordinario con un único punto del día en forma de declaración institucional.

Parece que Ciudadanos, en un gobierno en coalición con el PSOE en Alcobendas, votaría a favor de este texto muy crítico con la investidura del socialista Pedro Sánchez al frente del gobierno estatal.

Así es la Declaración Institucional presentada por PP y Vox

El texto de la declaración pretende que el ayuntamiento de Alcobendas muestre su repulsa a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para "mantenerse en La Moncloa".

La Declaración, repasa todo lo sucedido durante el debate de investidura y recalca las afirmaciones de Gabriel Rufián de ERC, quien exigió a que en la mesa bilateral "se hable de todo" y eso abarcaría la "amnistía" de los presos del procés y la "autodeterminación", o las de Mertxe Aizpurúa de EH-Bildu, quien afirmó que la Transición española fue "un fraude" que sustentó un "pacto de impunidad"; y a lo largo de todo su discurso, puso en duda la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución que emanaron de ese histórico proceso. Además acusó a al Rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de "apelar a la conformación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria", por defender la unidad de España en octubre de 2017.

El Partido Popular ha insistido en que esta Declaración suscrita también por VOX, fue ofrecida en tiempo y forma a Ciudadanos para que se sumaran antes de la celebración del pleno extraordinario. Para los populares no suscribirla desmarcá al partido naranja a nivel nacional de su líder nacional Inés Arrimadas, "para no enfadar a sus socios socialistas de Alcobendas".