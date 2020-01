La portavoz del PP fuenlabreña denuncia ante los juzgados comentarios machistas

“De servir cerveza con una camiseta muy ajustada del PP a líder en Fuenlabrada… como canta”, dice uno de los comentarios en Internet que la portavoz del PP va a denunciar ante los juzgados este miércoles. Este tuitero no se quedó ahí y continuó llamándola “niñata” y asegurando que había llegado a su cargo actual por ser “mona, rubia y estar buena”.

Núñez es portavoz del PP en Fuenlabrada desde la marcha de Sergio López, una vez pasados los últimos comicios locales. Dice que descubrió todo por casualidad, cuando leía los comentarios a las noticias que publicamos los medios, en concreto a una sobre las alegaciones a los presupuestos municipales. “No me pude quedar callada, porque pensé que no debía”, ha dicho en declaraciones a SER Madrid Sur. .

No se trataba de un perfil falso, sino de “una persona identificada con su perfil y foto real, si hubiera sido un ‘troll’ no le habría contestado” afirma. Lo colgué en su twitter, pero tapó la foto y el nombre, porque no quería que nadie se cebase con él y sufriera los comentarios que ella ha vivido.

Denuncia para visibilizar

Este miércoles Noelia Núñez va a denunciar en los Juzgados de Fuenlabrada el caso por dar visibilidad a estas situaciones. Cree que los políticos tienen una responsabilidad y deben dar ejemplo.”En este caso me ha tocado a mi dar ejemplo y decir que no hay que aceptar todo, no tenemos porqué tolerar todo y mucho menos en las redes sociales”. En el momento en que le respondió, Núñez ya le indicó que lo dicho podía ser un delito. “Estás incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal, que contempla penas de prisión de entre 6 y 2 años”, advirtió. La portavoz del PP cree que el tuitero se arrepintió no por lo que dijo, sino por las consecuencias, pero en ningún momento hubo rectificación porque estaba mal decir eso contra una persona. De hecho, elcomentario lo borró, aunque hay capturas”.

La portavoz del PP ha animado a quién sufra situaciones de este tipo a denunciar, porque “seguro que vas a tener mucha gente a tu lado”, como afirma le está ocurriendo a ella con los apoyos que ha recibido de dentro y fuera de su partido. Sin ir más lejos el alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, fue uno de ellos, con un mensaje en el que calificaba de “inaceptable” que se cuestiona “la capacidad y valía, aún más esgrimiendo comentarios de índole machista como estos”. Por eso, agradece “la cercanía y solidaridad” con ella, al igual que la de otros concejales socialistas, de Vox, Ciudadanos y también de Unidas Podemos, “me he sentido muy arropada por mis compañeros de Corporación y de partido, por supuesto”.