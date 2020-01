'Denon Athletic', aficionados desde un 'descapotable'

Otra manera de vivir la pasión rojiblanca. Desde un "descapotable". Una de las últimas peñas en ingresar en la 'familia Athletic' es 'Denon Artean'. Se trata de una peña formada por personas con diversidad funcional. Son., como cualquier otro peñista, seguidores acérrimos del club rojiblanco y allá donde juega, está 'Denon Athletic'.

Estuvieron el pasado fin de semana en el campo del Espanyol, y ayer, por problemas de horarios y dificultades para conciliar, no hicieron, como es habitual, una quedada en su sede ubicada en la Campa de los Ingleses.

Ibon Herráiz, peñista, nos cuenta en 'Hoy por hoy Bilbao' cómo vivieron la agónica eliminatoria. "Hubo de todo en el partido, fue un tobogán de emociones, expulsiones, VAR, penaltis... Un poco más tranquilos no vendría mal pero es fantástico si termina así. Yo lo ví con mi hijo de 15 años y se subía por las paredes, se caía por el suelo..."

Aficionados de la peña a las puertas de San Mamés / Denon Athletic

"Siempre quedamos en la sede para ver los partidos, pero ayer, dado el horario no nos juntamos. Se supone que terminaba a las once de la noche y al final se alargó casi hasta las doce y a esas horas no disponemos de transporte público como Metro porque el servicio termina a las once". "En cuartos sí que quedaremos pero habrá que pedir a Metro Bilbao que amplíen un poco el turno para poder trasladarnos", señala.

Sobre qué rival prefiere en la próxima ronda, Ibon lo tiene claro, "a nosotros nos viene mejor un rival inferior, lo hemos pasado tan mal que queremos que se juegue en San Mamés, da igual si es el Barça, pero en la Catedral. Lo de vivirlo fuera es tremendo. con esta dos últimas elimniatorias es suficiente", bromea Ibon