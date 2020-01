Aulestia: "Sabemos relatar la violencia, pero no, la convivencia"

Eva Domaika entrevista en 'La Ventana Euskadi' a Kepa Aulestia, coordinador del libro "Del final terrorismo a la convivencia" que se presenta este viernes en la Casa del libro de Bilbao. El libro recoge 11 ensayos breves, "que ofrece una especie de guía para el tránsito entre la paz y la convivencia. Tenemos la paz y, como toda gestación humana, es imperfecta, Y las imperfecciones tienen que ver con la convivencia". El autor añade que "sabemos relatar la violencia, pero no sabemos cómo relatar la convivencia",

Entre las ideas que el coordinador del libro refiere en sus páginas, está que "lo que ocurrió con ETA no va a volver a ocurrir. El adocenamiento que sufre la sociedad vasca se basa en esa convicción íntima. Pero no podemos estar seguro de ello. Hay que recordar por eso, y también para nuestra propia salud. No podemos dejar el recuerdo solo en la mente de quienes sufrieron".

Kepa Aulestia defiende la necesidad. "a veces, de una única interpretación del final de ETA; se suele decir que fue derrotada por la sociedad. Y la izquierda abertzale dice que se debe a un cambio de su estrategia, pero todos participamos en aquel final". Y destaca la importancia de Gesto, Elkarri, jueces, fiscales, policías, instituciones, y que la clave está en discernir "qué fue lo importante y lo accesorio".

Aulestia concluye que "La verdad existe pero es inalcanzable. Y nuestra labor es tratar de acercarnos a la verdad". Y concluye que "tenemos que olvidarnos de lo superfluo, de algunos detalles hirientes e inncecesarios. Puede haber una narrativa memorística muy justa, pero delicada y hasta pudorosa".