El PSOE exige al Consell que "no escurra el bulto" en el cumplimiento del decreto contra el turismo de excesos

El Partido Socialista acusa al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento de Sant Antoni de escurrir el bulto para no tener que responsabilizarse del cumplimiento del decreto sobre el turismo de excesos en el casco urbano de la Villa de Portmany.

El portavoz del PSOE en la institución insular, Vicent Torres, dice que no es buen punto de partida que se haya hecho una restructuración del área de ordenación turística del Consell. Con este cambio, todo el personal, incluidos los inspectores de Turismo se integran ahora dentro de la Oficina de Lucha Contra el Intrusismo y centrarán su tarea en los pisos turísticos ilegales. Torres dice que no solo no se amplía la plantilla de inspectores tal y como estaba previsto sino que ahora "se ha desmantelado el departamento y nos preguntamos como se vigilará el cumplimiento de este decreto". El portavoz de la oposición dice que en materia turística hay más cosas además de la lucha contra los pisos turísticos ilegales "hay que hacer inspecciones en hoteles, apartamentos y con este cambio no sabemos como se actuará a partir de ahora".

Por su parte el portavoz del grupo PSOE- Reinicia en Sant Antoni, Simón Planells, acusa al gobierno local de intentar poner el foco en la Guardia Civil. Todo ello por la moción que el Partido Popular lleva al pleno de este jueves del Ayuntamiento en la que reclama un incremento de efectivos de la Benemérita para poder aplicar este decreto contra el turismo de excesos. Planells afirma que el alcalde ya aceptó a regañadientes esta medida, se quedó corto en la zonificación "porque ha dejado fuera bodegas y hoteles problemáticos del casco urbano".

Ahora le exige que no ponga excusas y que junto con el Consell "que tiene las competencias en materia de ordenación turística", haga cumplir lo que marca la normativa aprobada por el Govern.

Planells ha lamentado que por la "mala gestión" del Gobierno la plantilla de la Policía Local se haya quedado con un 25% menos de efectivos con la marcha de agentes en comisión de servicios a otros municipios de la isla.