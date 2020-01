Viajes desde Villacarrillo al borde del espacio "en mangas de camisa"

Jaén ha vuelto esta semana al mapa de la información nacional gracias a una empresa, Zero 2 Infinity, que ofrece, tal y como describe 'El País', viajes desde Villacarrillo a la estratosfera con cero emisiones. Se trata de subidas hasta el borde del espacio, entre 30 y 36 kilómetros de altura, que esta firma de turismo espacial tiene previsto llevar a cabo a partir del año 2021. Su consejero delegado, José Mariano López, ha contado este miércoles en el programa 'Hoy por Hoy Jaén', las razones de elegir el Centro de Vuelo Experimental de Villacarrillo para estos viajes.

"España tiene bastantes aeropuertos con relativamente poca actividad y estuvimos estudiando cuales de ellos tenían las mejores condiciones meteorológicas, de viento y de acceso privilegiado al espacio aéreo. Vimos que el proyecto de Villacarrillo reunía todas las condiciones, hay unos hangares estupendos, hace bastante poco viento y se puede operar de forma muy buena", ha contado el consejero delegado de la empresa.

Añade que volar desde Andalucía "permite ver muchas cosas bonitas desde arriba: el Mediterráneo, el Atlántico, el Estrecho, el Atlas, África, Sierra Nevada y hasta Doñana..., el círculo que se ve desde arriba es muy diverso geográficamente y esto no ocurriría en otras partes del mundo", cuenta López, destacando que desde esa altura se ve perfectamente que la tierra es de color azul.

De momento hay muy pocas personas que hayan subido a esa altura, aunque por supuesto se han hecho pruebas con globos no tripulados, incluyendo robots o maniquís. El vuelo funciona con el principio de Arquímedes, flotando el globo en la atmósfera para salir con modelos muy precisos que permiten trazar una trayectoria en función de los vientos. Además, desde la empresa insisten en que no hay ningún tipo de impacto ambiental, "porque el gas dentro del globo es el helio, que es un gas noble que no tiene impacto con el medio ambiente".

Precio

Uno de los principales interrogantes que al lector le surgen al conocer esta iniciativa es el precio, que según el consejero delegado de la empresa "siempre es relativo". "Ahora mismo los viajes de turismo espacial que se ofrecen desde Kazajskitan cuestan 81 millones de dólares, que es mucho dinero para cualquiera. Nosotros estamos volando por unos pocos cientos de miles de euros, que sigue siendo mucho, pero tenemos un plan para que sean más accesibles", añade López. Lo que sí está claro es que los primeros vuelos van a ser para personas con un gran poder adquisitivo o profesionales como agencias especiales, que podrán enviar a una persona para experimentos.

El viaje se realiza en una cabina presurizada en la que, según el responsable de la empresa "puedes estar con manga de camisa". En ella caben cuatro pasajeros y dos pilotos. Tiene ventanas muy grandes, como la vista panorámica que ofrece. Además, tiene un pequeño aseo e incluso dentro se puede comer. Arriba del todo hay un globo de material trasparente, muy parecido al plástico de los invernaderos, y dentro del globo está el helio, lo que le permite subir. Después para la bajada, el globo se separa de la cápsula y de ésta salen unos paracaídas para aterrizar en una zona prevista, que puede ser diferente e incluso cambiar incluso de provincia, según los vientos.

Entre los datos aportados por la empresa, también se avanza que el vuelo previsto a la estratosfera duraría unas 5 horas y que ya hay reservas. "Estamos en conversaciones con los gobiernos para que designen a la primera persona de su país que vea la tierra desde el borde del espacio, hay mucho interés y demanda", ha explicado el consejero delegado de Zero 2 Infinity al programa 'Hoy por Hoy Jaén'.