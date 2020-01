El TSJB rechaza el recurso de los hoteleros contra la 'ecotasa'

El TSJB ha rechazado el recurso de los hoteleros contra la 'ecotasa'. Avala así el cobro de este impuesto turístico. La demanda fue presentada en 2016 por la patronal de Mallorca y Pitiusas. Ahora cabe recurso ante el Supremo.

El tribunal dice que no es una norma discriminatoria y que no va contra ninguna normativa europea. Los hoteleros defendían que se trataba de un impuesto nulo porque no tenía cobertura legal, vulneraba la ley de tributos y era una norma discriminatoria con la libre prestación de servicios. El Tribunal Superior ha rechazado los tres argumentos.

En la sentencia, explican que se trata de un impuesto finalista y que su puesta en marcha está justificada ya que la recaudación va destinada a garantizar la sostenibilidad del archipiélago como destino turístico.

Es más, añade que ya que la financiación de las comunidades autónomas es “claramente insuficiente”, resulta “imprescindible” encontrar fuentes de financiación adicionales.

El tribunal ha analizado en profundidad el reglamento legal que se aprobó para desarrollar este impuesto y se llega a la conclusión de que no afecta a ninguna normativa europea, ni tampoco es un impuesto discriminatorio. Además, los jueces creen que está más que justificado, porque su principal objetivo, como ya hemos dicho, es que la comunidad autónoma se nutra de fondos para favorecer el turismo sostenible.

En la patronal hotelera guardan, de momento, silencio y en el Govern, se limitan a mostrar su satisfacción porque se demuestra, dicen, que la norma está jurídicamente bien fundamentada.